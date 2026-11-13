Más de 30 millones de euros: ¿Matteo Palma, ex promesa de la DFB, rumbo a la Bundesliga?

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El exinternacional de las categorías inferiores de Alemania Matteo Palma podría protagonizar el próximo verano un traspaso millonario a la Bundesliga.

Según un informe de Sky, el central del Udinese figura en la lista de «innumerables» clubes. Entre los interesados estaría el RB Leipzig.

Aunque Palma tiene contrato con el Udinese hasta 2031, según Sky es uno de los principales candidatos a cambiar de equipo al término de la temporada. El club de la primera división italiana estaría dispuesto a dejar marchar a la joven promesa defensiva por una cifra de entre 30 y 35 millones de euros.

Otros clubes de la Serie A y equipos ingleses también estarían interesados en Palma. Además, hace unos meses el Borussia Dortmund habría seguido al futbolista de 18 años. Sin embargo, los responsables del BVB decidieron finalmente fichar en su lugar a Joane Gadou. El subcampeón alemán pagó 19,5 millones de euros al RB Salzburgo por el central de 19 años.

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¿Rumbo a la Bundesliga? Matteo Palma ya es titular habitual en el Udinese

Palma, nacido en Berlín, llegó al Udinese en 2022 procedente de la cantera del Hertha BSC. Tras adquirir experiencia de juego durante la segunda vuelta de la temporada pasada, cedido en la Sampdoria de Génova, de segunda división, el joven ya es titular habitual en un Udinese sumido en una grave crisis. Palma ha disputado hasta ahora siete partidos esta temporada con el colista de la Serie A y ha marcado un gol.

Getty Images

Palma fue noticia recientemente por su cambio de la federación alemana a la italiana. Después de jugar inicialmente con Italia en la categoría sub-15, vistió la camiseta de Alemania en las categorías sub-16 y sub-17. Como su padre, originario de Italia, también tiene raíces austríacas, Palma podría jugar asimismo con Austria, pero ahora se ha decidido por la Squadra Azzurra.

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, convocó a Palma para la actual ventana de partidos internacionales. Tras haber cambiado de federación, el exjugador de la cantera del Hertha quedaría vinculado definitivamente a Italia y no podría volver a jugar con Alemania si participa con los italianos en el partido del domingo en Bélgica. Palma no jugó el jueves en la sorprendente victoria por 3-1 del equipo de Mancini ante Francia.