Gianni Infantino podría asegurar la presidencia de la FIFA antes de tiempo. De cara a las elecciones de 2027, ya cuenta con un apoyo abrumador para un cuarto mandato.

Según The Guardian, desde 2016 al frente de la FIFA, ya tiene el respaldo oficial de más de 200 de las 211 federaciones, aunque un pequeño grupo aún no se ha pronunciado.

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Entre las que aún no se han pronunciado figuran varias federaciones europeas, como la alemana.

Algunas federaciones aseguran sufrir presión constante de la FIFA para mostrar lealtad, lo que, según el diario, vulnera el código ético del organismo.

Pese a estas dudas, la reelección de Infantino en el congreso de la FIFA de marzo de 2027 parece segura, ya que no tiene rival, según L’Équipe.

El plazo de candidaturas cierra el 18 de noviembre, pero aún no hay rivales confirmados.

Las críticas por su cercanía con el expresidente Donald Trump y la polémica por anular la suspensión de Fularin Bolugun en el Mundial no han mermado su respaldo en la FIFA.