¡Más de 150 goles! ¿Tendrán pronto el Real Madrid y José Mourinho un nuevo supergoleador?

Enzo Alves, hijo de la exestrella Marcelo, firmó en enero su primer contrato profesional con el Real Madrid. Según as, el joven de 17 años podría ir ganando protagonismo en la primera plantilla.

«El camino hacia el primer equipo está cada vez más claro», tituló el diario, que le concedió buenas posibilidades de empezar a sumar experiencia en el equipo dirigido por José Mourinho.

Alves está considerado uno de los mayores talentos del Real Madrid y del fútbol español. Su ascenso ha sido notable: la temporada pasada, con solo 15 años, debutó en el equipo sub-19, el Juvenil A, y marcó un gol en el derbi contra el Atlético.

A las órdenes de Álvaro Arbeloa, que ahora dirige al Fulham FC en la Premier League, también jugó en el Real Madrid Castilla, el filial del club blanco, y está cerca de alcanzar los 200 goles en las categorías inferiores del Real Madrid.

Sin embargo, no le resultará fácil sumar minutos a las órdenes de Mourinho, dada la fuerte competencia de Endrick y Carlos Espi, además de Mbappé. Pero precisamente Endrick podría marcharse en enero.