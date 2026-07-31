Más de 10 veces su salario: ¿cuánto ganaría Infantino si ejecuta el proyecto de privatización del Mundial?

Diversos informes de prensa han revelado que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, podría asumir un alto cargo ejecutivo con un salario multimillonario, en caso de aprobarse su polémico proyecto para crear una nueva empresa comercial que gestione los torneos de la FIFA, empezando por la Copa del Mundo.

Según un informe de "The Times", la FIFA busca asegurar cerca de 3.100 millones de libras esterlinas de financiación privada para el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) de cara al próximo mes de octubre, mientras que el banco estadounidense JP Morgan participa en el proyecto en calidad de asesor.

El diario añadió que el fondo de inversión Thrive Eternal es el candidato más destacado para adquirir el 20% de la nueva empresa, teniendo en cuenta que el director ejecutivo del fondo, Joshua Kushner, es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

El informe señaló que Infantino podría asumir, tras el final de su mandato al frente de la FIFA, el cargo de comisionado o director ejecutivo de la nueva empresa, a cambio de un salario anual de 47 millones de libras esterlinas, lo que supone más de diez veces su salario actual.

Según las declaraciones financieras oficiales de la FIFA, Infantino cobra actualmente 4,46 millones de libras esterlinas anuales, que incluyen un salario base de 2,45 millones de libras, además de primas por rendimiento que ascienden a 2,08 millones de libras.

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Amplia oposición al proyecto

El proyecto de la FIFA se enfrenta a una creciente oposición de varias confederaciones continentales, después de que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunciara su rechazo categórico a la propuesta, amenazando con boicotear todos los torneos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, si el proyecto llega a ejecutarse.

Asimismo, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol anunciaron su rechazo al plan, con críticas a la forma en que se presentó sin suficientes consultas con las federaciones miembro.

La UEFA afirmó en su comunicado que sus selecciones nacionales no participarán en ningún torneo organizado por la FIFA mientras siga en pie el proyecto de abrir la propiedad de sus torneos a inversores del sector privado, exigiendo la retirada total de la propuesta y la presentación de garantías vinculantes de que no se repetirá en el futuro.

FIFA: nadie está vendiendo el fútbol

Por su parte, la FIFA mantuvo su postura, asegurando que el proyecto no significa vender el fútbol ni renunciar al control de sus torneos.

La Federación Internacional señaló en un comunicado oficial que está comprometida a llevar a cabo consultas abiertas y democráticas con todas las federaciones miembro, indicando que el proceso de consulta se vio afectado por "informaciones mediáticas incorrectas".

La FIFA añadió que el proyecto FFE tiene como objetivo brindar a las federaciones nacionales una mayor oportunidad de beneficiarse del valor comercial del fútbol, subrayando que ello "no será a costa del espíritu del juego ni de la gobernanza de la FIFA".

El comunicado recalcó que "nadie está vendiendo el fútbol", afirmando que todas las federaciones miembro, un total de 211, tendrán derecho a estudiar la propuesta y votarla conforme a los principios democráticos dentro de la Federación Internacional.