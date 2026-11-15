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Según Bild, el seleccionador alemán Jürgen Klopp busca hablar directamente con el internacional Florian Wirtz después de cada partido del Liverpool. Al parecer, incluso el entrenador de los Reds, Andoni Iraola, queda en un segundo plano.

«Se convertirá en un jugador clave para él. Apuesta totalmente por Wirtz. También habla con él. Prácticamente lo entrena incluso en el Liverpool. Después de cada partido del Liverpool, que al parecer sigue viendo con mucha frecuencia por el vínculo que mantiene con el club, se comunica con él por SMS y habla con él por teléfono», dijo Christian Falk, jefe de fútbol de Bild, en el programa «Lage der Liga».

Y añadió: «Incluso he oído decir desde Liverpool que habla con él más que el entrenador que está allí. Eso demuestra lo importante que es este jugador para su sistema».

Mientras Wirtz se enfrenta una y otra vez a las críticas en Inglaterra bajo la dirección del entrenador del Liverpool, Iraola, con la camiseta de la selección alemana muestra un rendimiento mucho más estable. «Si en el Liverpool también le dieran más responsabilidad, allí jugaría mejor. Pero con Klopp sí la tiene», dijo Falk.

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El exseleccionador alemán Joachim Löw también estuvo invitado al programa. El técnico de 66 años convocó a Wirtz por primera vez con la selección en marzo de 2021. Löw recordó que el potencial del entonces adolescente ya era evidente.

Getty Images

¿Qué seleccionador convocó por primera vez a Florian Wirtz con Alemania?

«Con Florian, en realidad, se sabía que, si seguía progresando así, podía convertirse en un grandísimo jugador. Tenía 17 años. Creo que Jamal Musiala también estaba por primera vez. Fue poco antes de la Eurocopa de 2021 y se trataba de una convocatoria ampliada. Wirtz no estuvo después en el torneo, pero ya se podía ver que era excepcionalmente bueno y que tenía una comprensión extraordinaria de los espacios y de cómo orientarse», dijo Löw.

El que fuera seleccionador alemán durante muchos años explicó: «Eso es lo que me parece genial de Florian: es uno de los mejores jugadores sin balón. Basta con fijarse: con el balón es genial, sus ideas son geniales y su técnica es magnífica. Pero es un jugador que hace movimientos extraordinariamente buenos sin balón y que ataca el espacio a la espalda de la defensa una y otra vez. Eso a veces abre grandes huecos en el rival para un equipo. Y eso es importante».