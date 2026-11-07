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Si el FC Bayern quisiera fichar a Antonio Nusa del RB Leipzig, los muniqueses probablemente tendrían que hacer un gran esfuerzo económico.

El diario Bild asegura haber sabido que el club sajón ha fijado internamente un precio de 80 millones de euros por el extremo.

El tabloide había informado antes de que el directivo deportivo Max Eberl todavía quería fichar a Nusa, después de que, según trascendió, el noruego ya hubiera estado en la agenda del club de la Säbener Straße el verano pasado. Como es sabido, el Bayern se planteó fichar a un suplente de Luis Diaz, pero, tras la negativa de Anthony Gordon (traspaso al FC Barcelona), se decantó por Ismael Saibari.

Sin embargo, el marroquí destaca más en la zona central del ataque. Como Arijon Ibrahimovic fue cedido al FC Augsburg poco antes del cierre del mercado de fichajes, el lateral izquierdo Alphonso Davies pasó a ser el sustituto de Diaz y, en ausencia de este (rotura de un haz muscular), últimamente también cumplió con creces en esa posición. No obstante, se considera que el canadiense es propenso a las lesiones y podría ser baja para el Bayern el sábado en Maguncia. Según Aaron Danks, sustituto de Vincent Kompany, hay que actuar con cautela.

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Por eso, fichar a otro extremo izquierdo en verano estaría entre las máximas prioridades. Un dato llamativo: si finalmente el elegido fuera Nusa y el traspaso rondara los 80 millones de euros, el jugador de 21 años costaría más que Diaz. El colombiano llegó a orillas del Isar procedente del FC Liverpool en 2025 por unos 70 millones de euros, según trascendió.

Getty Images

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FC Bayern: Antonio Nusa sería mucho más que un suplente

No obstante, Nusa no sería un suplente al uso. Para eso, el jugador, internacional con Noruega en 34 ocasiones, es sencillamente demasiado bueno. Solo esta temporada, tras 14 partidos oficiales, ya ha participado en 13 goles (seis tantos y siete asistencias). En un total de 85 partidos con el RB, suma 34 contribuciones de gol. A ello se añaden nueve goles y diez asistencias con la selección noruega. Además, su juventud y su contrato vigente hasta 2029, sin cláusula de rescisión, influyen en las pretensiones del Leipzig, que no son en absoluto poco realistas.

Además, el Bayern no es el único que conoce las cualidades de Nusa. Varios clubes de la Premier League estarían muy interesados. El diario Bild menciona, entre otros, al FC Liverpool, al Arsenal y al Tottenham Hotspur. El Sun especuló recientemente con un posible fichaje invernal por el Arsenal por 54 millones de euros. Sin embargo, según el Bild , una salida durante esta temporada es mucho menos probable que en verano.

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Mientras tanto, el Bayern estudia otros candidatos. Recientemente, Sky y Bild informaron de que Oskar Pietuszewski, del FC Porto, era una opción seria y de que ya había habido conversaciones. Según esas informaciones, Eberl también sería un gran admirador del jugador de 18 años. Otras alternativas serían Rio Ngumoha, del FC Liverpool y Eli Junior Kroupi, del AFC Bournemouth.