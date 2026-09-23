Según informa el diario español Sport, el brasileño de 29 años planea trabajar en el futuro con Ali Barat como nuevo asesor. Desde hace ya algunos años, Raphinha no está representado por ningún agente y siempre lleva él mismo sus negociaciones contractuales.

El cambio a Barat, bastante controvertido, y a su agencia Epic Sports Football llega ahora en medio de las negociaciones por un nuevo contrato en el Barça. Diversos medios habían informado de que un acuerdo entre las partes estaba prácticamente cerrado y de que solo quedaban por resolverse los últimos detalles.

Sin embargo, una colaboración con Barat podría provocar que las negociaciones tengan que reabrirse por completo. No es raro que los jugadores cambien de asesores durante conversaciones contractuales en curso para hacer valer mejor sus exigencias económicas. En definitiva, la firma de Raphinha podría salirle más cara al Barça de lo previsto.

En el club catalán, el jugador de 29 años percibe, según se informa, alrededor de 16,5 millones de euros brutos al año. Su contrato actual se extiende hasta 2028. En el pasado, el jugador había subrayado en varias ocasiones su deseo de poner fin a su carrera como futbolista en activo en el Barcelona.

¿Cuántos goles ha marcado ya Raphinha con el FC Barcelona?

Para el Barça, Raphinha se está convirtiendo en una especie de seguro de vida esta temporada. Como, a raíz de la salida de Robert Lewandowski como agente libre, no se pudo incorporar a ningún nuevo delantero centro de primer nivel —el interés por Julián Alvarez no recibió ninguna atención por parte del Atlético de Madrid—, Raphinha ocupa actualmente la posición más adelantada del ataque y está rindiendo a buen nivel.

En ocho partidos oficiales, el brasileño ya suma unos increíbles 14 goles y, además, dio directamente tres asistencias más. En LaLiga lidera con claridad la tabla de goleadores por delante de Sergio Camello (Rayo Vallecano), su compañero Lamine Yamal y Kylian Mbappe (Real Madrid), que todos ellos llevan "solo" siete tantos.