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Más allá del fútbol: Ronaldinho presenta una oferta oficial para salvar al Mónaco

Ronaldinho
Francia
Brasil

Nueva experiencia para la leyenda brasileña

La leyenda brasileña Ronaldinho, exestrella del Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Milan, se prepara para añadir un nuevo capítulo a su brillante trayectoria futbolística, y esta vez lejos de los terrenos de juego del fútbol.

Según el diario francés "L'Équipe", el ganador del Balón de Oro en 2005 ha presentado una oferta oficial para adquirir el club de baloncesto Mónaco.

El brasileño está asociado con el fondo de inversión andorrano Clayton Sport, que ha presentado una carta de intenciones al director ejecutivo del Mónaco, Oleksiy Yefimov.

Este proyecto llega en un momento en el que el club francés atraviesa un periodo económico sumamente difícil y debe encontrar rápidamente una solución para mantener su plaza en la Primera División.

El diario señaló que la oferta presentada por Ronaldinho y la empresa Clayton Sport es sumamente ambiciosa, ya que incluye, según los informes, la liquidación de deudas por valor de 2,5 millones de euros con la Euroliga y la aportación de una garantía bancaria de 5 millones de euros, la cantidad exigida por el organismo de control económico del fútbol francés (DNCCG).

Los inversores también estudian un compromiso de entre tres y cinco años, con una inversión de hasta 10 millones de euros por temporada.

El propio Ronaldinho podría contribuir económicamente al proyecto y desempeñar en él un papel central, lo que supondría un punto de inflexión en la trayectoria de la exestrella del Barcelona, más habituado a los terrenos de juego del fútbol que a las canchas de baloncesto.

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