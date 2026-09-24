Más allá del egoísmo de Mbappé y las pretensiones de Yamal: ¡otro jugador merece el Balón de Oro!

En la carrera por el Balón de Oro de este año, hay un jugador que intenta convencer al mundo con su lengua de que merece el premio, otro que también se ha dejado arrastrar al juego de las declaraciones, y un tercero que ha realizado una temporada que me hace preguntarme cómo es posible que no lo gane.

El primero es Kylian Mbappé, el segundo Lamine Yamal y el tercero Harry Kane.

Mbappé, que eligió librar una batalla verbal, habló del premio en más de una ocasión, aseguró que se siente capaz de ganarlo, lo situó entre sus objetivos cercanos, y la cosa llegó al punto de anunciar que se votaría a sí mismo.

Y esto, desde mi punto de vista, no es confianza en uno mismo. La confianza es exigible a cualquier gran jugador, pero se ha convertido en un grado de egoísmo. Mbappé trata el Balón de Oro como si fuera una campaña electoral personal, como si repetir el discurso sobre su merecimiento fuera a hacer su temporada mejor de lo que realmente fue, o fuera a mejorar la miserable situación actual de su equipo.

Y lo más provocador es que este discurso viene de un jugador que se supone que es una de las mayores estrellas del Real Madrid, el histórico club que terminó la temporada pasada sin ningún título grande. Y en lugar de que la pregunta dentro de los pasillos blancos fuera: ¿por qué el Real Madrid no consiguió lo que se esperaba de él?, la pregunta pasó a ser: ¿por qué Mbappé no gana el Balón de Oro? Como si la situación del Real Madrid se hubiera convertido en un detalle secundario, como si perder títulos no le importara a la estrella francesa mientras su registro personal de goles le proporcione nuevo material para hablar del premio.

Y aquí no hablo de leer lo que pasa por la cabeza de Mbappé, sino de la imagen que él mismo ha creado con sus declaraciones.

Incluso Christophe Dugarry, uno de los héroes de Francia en el Mundial de 1998, criticó esta forma de reclamar un premio individual, y arremetió contra el hecho de desviar el discurso del equipo y los títulos hacia la gloria personal.

No negó el valor de Mbappé, pero consideró que la manera en que el jugador se presenta al premio parece infantil y digna de lástima.

Y la verdad es que esta crítica da en el núcleo del problema.

Mbappé quiere que el Balón de Oro sea su título cuando le preguntan por la ausencia de trofeos, e ignora que el valor de cualquier temporada no se resume en el número de goles que ha marcado el jugador, sino en su valía y su influencia.

Y si la cuestión fuera solo de números, ¿por qué no habría de ser Harry Kane el ganador?

Kane marcó 73 goles con el Bayern de Múnich e Inglaterra en una sola temporada, siendo el segundo mejor promedio goleador de un jugador en una temporada europea desde principios de siglo por detrás de Lionel Messi. Ganó la Bota de Oro europea, marcó 36 goles en la liga alemana, 61 goles con el Bayern en todas las competiciones, y sumó seis goles con Inglaterra en el Mundial.

Pero ni siquiera estos números explican todo el valor de Kane.

Y es precisamente aquí donde creo que muchos son injustos con él cuando reducen su temporada al número de goles.

Kane no es solo un delantero que finaliza la jugada, sino un jugador que también la inicia: retrocede para recibir el balón, conecta las líneas del equipo, abre espacios con sus movimientos, atrae a los defensas y pasa en el momento que permite a sus compañeros entrar en zonas más peligrosas.

Solo en la liga alemana, Kane creó 39 ocasiones para el Bayern, una cifra excepcional para un delantero centro, y eso no fue a costa de su capacidad goleadora, sino que ocurrió de forma paralela a sus 36 goles en el campeonato.

Y esto es exactamente lo que me hace inclinarme por elegir a Kane: no se hace mejor a sí mismo a costa de sus compañeros.

Al contrario, hace mejores a sus compañeros junto a él.

Cuando Kane retrocede, abre espacio para quien llega desde la banda.

Cuando arrastra consigo al central, el camino queda abierto para otro jugador.

Y cuando recibe el balón entre líneas, no busca siempre la acción que añada un gol a sus estadísticas, sino el pase que hace toda la jugada más peligrosa.

Por eso su influencia no se refleja solo en el número de sus goles y asistencias, sino en la forma del equipo cuando él está presente.

El propio Bayern lo describió como un delantero que combina la definición con la creación de juego, que retrocede para recibir el balón, crea espacios para sus compañeros y ayuda en la presión y en el repliegue cuando el equipo lo necesita.

Luego llega la parte que hace la comparación con Mbappé más molesta para el francés.

Kane hizo todo esto sin convertir el Balón de Oro en una cuestión personal.

No necesitó decirle al mundo que se votaría a sí mismo.

No necesitó repetir que era capaz de ganar.

No convirtió cada entrevista en una nueva plataforma para defender su merecimiento.

Tras una temporada en la que marcó 73 goles, dijo simplemente que la decisión estaba en manos de los votantes, y que su concentración pasaba a estar en la próxima temporada y en lo que podía lograr con su equipo y con la selección de su país.

Esa es la diferencia entre un jugador que persigue el premio y un jugador que persigue el rendimiento.

En cuanto a Lamine Yamal, tiene todo mi respeto por su nivel técnico con el Barça en la temporada actual, coronado con el premio al mejor jugador de LaLiga.

El joven talento realizó una temporada asombrosa con el Barcelona, y demostró una vez más que es un jugador excepcional; además acumuló cifras ofensivas llamativas y contribuyó con intensidad y genialidad a la coronación de su equipo.

Luego se coronó campeón del mundo con España, pero...

Su expediente en este aspecto no fue en absoluto perfecto, sobre todo porque su influencia individual en el torneo mundial no alcanzó ni la mitad del nivel que mostró con el Barcelona, por diversos motivos, el más importante de ellos la fuerte lesión que sufrió antes del Mundial.

Pero Yamal cayó también en la misma trampa de las declaraciones.

Y esto es aún más lamentable, porque simplemente podía haber dejado que su talento, sus números y sus títulos hablaran por él.

Al principio, Yamal intentó mostrar una imagen diferente.

Habló de que no necesitaba pedir a los periodistas que le votaran, como si quisiera decir que no formaba parte de la campaña de declaraciones que libra Mbappé.

Luego la cosa cambió; al principio dijo que Mbappé y él eran los mejores jugadores del mundo.

Y dijo que merecía el Balón de Oro este año por lo que había conseguido.

Después volvió, en entrevistas posteriores, a explicar por qué considera que su estilo de juego es su mayor argumento para ganar el premio.

Y aquí discrepo profundamente con él, no porque no merezca ser candidato, sino porque habría preferido que dejara la respuesta al terreno de juego.

Porque cuando tienes diecinueve años y posees este talento, no necesitas anunciar que eres uno de los mejores jugadores del mundo.

Y cuando eres campeón del mundo, campeón de liga y tienes cifras magníficas, no necesitas entrar tú mismo en la batalla del «yo merezco más que los demás».

Lo mejor es dejar que sean los demás quienes lo digan de ti.

Al final, Yamal no se ha vuelto menos talentoso por sus declaraciones, pero se ha convertido, como Mbappé, en parte de una batalla verbal que el español no necesitaba en absoluto.

Y lo más importante es que el discurso de Yamal sobre su merecimiento no resuelve el problema fundamental: el Mundial fue un enorme éxito colectivo para España, pero la influencia individual del jugador en el torneo no tuvo la misma fuerza con la que apareció en el Barcelona.

Y este es un punto que debe entrar en la valoración de la temporada, igual que entran los títulos y los números.

Después de todo esto, hay que señalar que no considero que menospreciar a Yamal sea necesario para defender a Kane.

Ni considero que ignorar los números de Mbappé sea lógico.

Pero cuando pongo todo sobre la mesa, la imagen aparece con claridad.

Mbappé marcó mucho, pero nos pide que nos concentremos en sus goles y olvidemos el resto de la imagen.

Yamal deleitó al mundo y ofreció una actuación enorme, pero no se impuso en el mismo grado en todas las etapas de la temporada.

En cuanto a Kane, lo reunió casi todo, y estuvo entre los mejores en todos los niveles y torneos.

Marcó, creó, abrió espacios, elevó el nivel de sus compañeros (y en Bellingham en el Mundial tienen un buen ejemplo), lideró el ataque, fue el primero en replegarse a defender, ganó títulos y brilló con la selección de su país.

Y después de eso no llenó el mundo de gritos para convencernos de que merece el premio.

Y aquí la identidad del ganador del Balón de Oro, en mi opinión, queda ligada a una pregunta muy sencilla: ¿quién ha realizado la temporada más completa?

Si esa es realmente la pregunta, entonces Harry Kane tiene una respuesta muy difícil de ignorar.

Porque Mbappé puede hablar del Balón de Oro hasta cansarse.

Y Yamal puede asombrarnos con su talento hasta el último instante.

Pero Kane ha hecho algo más importante:

ha hecho que el propio fútbol hable de él.