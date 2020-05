Más acción para Aránguiz: se confirmó el calendario para la definición de la Copa de Alemania

A cinco días de la reanudación de la Bundesliga, después de semanas sin competencia por la pandemia a causa del coronavirus, los organizadores de la Copa de confirmaron que las semifinales del torneo se jugarán los días 9 y 10 de junio, mientras que la final está programada para el 4 de julio.

Bayern Munich es el campeón vigente del certamen y tendrá que defender el título ante en el Allianz Arena, mientras que FC Saarbrücken enfrentará a , club donde milita Charles Aránguiz, en el otro choque de semifinales.

La final había sido programada inicialmente para el 23 de mayo en el Olympiastadion de Berlín, pero tuvo que posponerse para evitar la propagación del COVID-19.

Cabe recordar que este lunes, el volante chileno volverá a ver acción en Alemania, en el cierre de la jornada 26 de la Liga. Ese día, el Príncipe se trasladará al Weserstadion, para medir fuerzas ante el .

La escuadra de Peter Bosz marcha, de momento, en el quinto lugar de la clasificación. Su escuadra llega a este cruce luego de una victoria ante el Eintracht (4-0), un empate con el Leipzig (1-1), un triunfo sobre el Augsburgo (2-0) y una victoria contra el Unión Berlin (3-2).

