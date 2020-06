Martins es ídolo dentro y fuera de la cancha

El delantero boliviano cumplió con su promesa de donar 1.000 dólares a las familias más necesitadas en Boliviana a causa del covid-19.

El delantero boliviano Marcelo Martins Moreno gana seguidores y simpatía no solo por su juego y sus goles, sino también por sus acciones humanitarias que son destacadas tanto por la prensa boliviana como la prensa internacional.

Martins donó unos 100 mil dólares a las familias más necesitadas en tres ciudades de (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), que son las más afectadas por la cuarentena del coronavirus que ya va por su tercer mes.

“Es muy triste realmente. Yo llego a emocionarme mucho cuando hablamos de coronavirus, porque he estado viviendo con esto desde principios de año. No es fácil. He estado huyendo del virus durante seis meses”, dijo el delantero que actualmente milita en el Cruzeiro, de .

Durante la semana, personas allegadas al jugador repartieron canastones lleno de alimentos a las familias más necesitadas de Bolivia que buscan aguantar la cuarentena.

Este gesto fue elogiado por la prensa brasileña que destaca la acción humanitaria de Martins quien dijo que “nunca olvido de done vengo” en referencia a sus inicios en el fútbol boliviano.

También en Bolivia valoraron la generosidad de Martins quien pese a estar lejos del país durante mucho tiempo, siempre busca la manera de ayudar a las personas.