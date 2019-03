Martino no le cierra la puerta a nadie en la Selección Mexicana

Gerardo Martino fue contundente luego del segundo triunfo como entrenador de la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana de Futbol vive un arranque soñado. El Tri de Gerardo Martino derrotó a Paraguay por 4-2 para alcanzar la segunda victoria en la Fecha FIFA de Marzo, en el proceso rumbo al Mundial de 2022.

Respecto al entorno del combinado nacional, mismo del que se habló mucho previo y durante la convocatoria, el Tata Martino fue contundente sobre las futuras convocatorias, entre las que se avecina la de 2019, torneo para el que llega como uno de los favoritos al título.

"A mi no me gusta cerrar puertas a nadie. Nadie que vaya a la Copa Oro tiene garantizado el futuro con Selección y nadie que no vaya a Copa Oro significa que ya no vaya a estar", mencionó el entrenador a Azteca Deportes.

Dentro del llamado de Martino destacaron las ausencias de Carlos Vela, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, por diferentes motivos que no los llevaron a participar en los compromisos frente a y .