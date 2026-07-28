Martínez se defiende tras las críticas a Argentina: «Siempre hemos tratado a nuestros rivales con mucho respeto»

Lisandro Martínez se ha pronunciado ante Olé sobre las críticas que recibió Argentina tras la final del Mundial perdida contra España (1-0). El defensa niega todas las acusaciones.

Durante el camino hacia la final ya había poca simpatía hacia los argentinos, en torno a los que hubo mucha polémica. Así, se sugirió que la selección estaba siendo favorecida por la FIFA y que los árbitros tomaron muchas decisiones a favor del equipo de Lionel Scaloni. Martínez no quiere saber nada de eso.

«Tengo sentimientos encontrados al respecto. Me molesta, porque este odio es totalmente injustificado», dijo al diario deportivo argentino. «Veo cómo mis compañeros lucharon en el campo y cómo nuestros aficionados nos hicieron sentir que jugábamos en casa».

«La gente dice que somos arrogantes, pero eso probablemente dice más de ellos que de nosotros», afirma. «Siempre hemos tratado a nuestros rivales con mucho respeto».

Tras el España - Argentina circularon imágenes por internet. Durante la entrega de premios después de la final del Mundial, pareció que los argentinos les daban la espalda a los españoles.

El jugador del Manchester United dice que las imágenes se sacaron de contexto. «Felicitamos a todos los jugadores y al cuerpo técnico de España. Si pareció que estábamos de espaldas a ellos, fue porque mirábamos a nuestros propios aficionados, que seguían animándonos. Eso fue precisamente una muestra de respeto hacia nuestra afición».

A pesar de la derrota, Martínez está orgulloso de su país. «Tuve la suerte de ganar el Mundial en 2022. Por desgracia, esta vez no lo logramos, pero hemos conseguido mucho. Hemos ganado mostrando unidad y respeto, y enseñando al mundo lo que significa ser argentino. Hemos llevado a Argentina a la cima».