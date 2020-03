Martínez: "No estamos preparando una bomba atómica ni ningún invento"

Primera División de Honduras: El técnico de Real España descartó que haya un plan especial para medirse con Platense el fin de semana.

Real es uno de los protagonistas de este Clausura 2020 al ubicarse tercero a tan sólo tres puntos del líder, Motagua, y este domingo buscará aprovecharse del flojo momento de Platense (penúltimo), en su visita a Puerto Cortés, para seguir en la lucha.

En este sentido, el timonel Ramiro Martínez, gran responsable de este momento de La Máquina, mostró su tranquilidad antes de afrontar una nueva fecha, además de puntualizar en varios casos de sus jugadores.

"Estamos trabajando con normalidad en el desarrollo de la semana y esperando el partido del domingo, que es importantísimo por el momento que estamos pasando", expresó el técnico en conferencia de prensa.

Además, el estratega descartó alguna planificación sorpresa de cara al próximo encuentro. "Los entrenamientos no se esconden, los entrenamientos se realizan. Lo que no se le da es la participación a la prensa todos los días por sencillas razones. No estamos preparando nada, ni una bomba atómica y ningún invento. Nosotros elaboramos un plan de trabajo que llevamos a la práctica en las mejores condiciones y el desarrollo de la semana se hizo como se prevé", aseguró.

En relación a la dolencia de Jhow Benavídez, Martínez esclareció: "Se viene recuperando satisfactoriamente. Con el correr de las horas, con este tipo de golpes, es fundamental y somos muy optimistas de que puede ser de la partida el domingo".

Y al momento de puntualizar en el buen rendimiento de la defensa, el entrenador de Real España deseó: "Esperemos seguir con ese nivel porque el equipo ha encontrado el nivel de juego que queremos, generación de situaciones frente al arco, que es lo que queremos, y estamos defendiendo bien. Estamos esperanzados en que nos acompañen los resultados".