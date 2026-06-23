Martínez motiva a los «grandes de Portugal» y justifica la titularidad de Félix

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ha justificado los cambios en la alineación para el partido contra Uzbekistán de este martes, correspondiente a la segunda jornada del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo liderará el ataque, mientras que Bernardo Silva será suplente y João Félix ocupará su lugar.

En defensa, Rubén Díaz reemplaza a Tomás Araujo.

Antes del pitido inicial, Martínez habló con «Sport TV» y explicó: «Somos un equipo que necesita la posesión y que sabe aprovechar los espacios interiores».

Y añadió: «Hoy era importante contar con un jugador como Félix en el centro del campo e inyectar sangre nueva en el once; João y Rubén aportan frescura sin cambiar nuestro estilo. Hoy debemos mantener la calma y sentirnos orgullosos de jugar con la selección».

Sobre la presencia de Félix en el once, añadió: «Enfrentamos una defensa de cinco, similar a la de Armenia, y João ya demostró su capacidad para aprovechar los espacios». Ha entrenado muy bien y destaca en espacios reducidos, algo que no aprovechamos en el primer partido. Debemos explotar la calidad que tenemos y João ha demostrado que está preparado».

Y concluyó: «Nuestros jugadores son experimentados y saben que debemos centrarnos en nosotros mismos, creer en nuestra calidad, esfuerzo y orgullo por los valores del pueblo portugués».