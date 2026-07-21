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Martínez lamenta la eliminación del Mundial: soñé con la copa en Argentina

Damián Martínez
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Argentina
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Un escenario difícil

Emiliano Martínez, portero de Argentina, comentó la derrota de la albiceleste en la final del Mundial 2026.

La selección española se coronó campeona tras vencer a Argentina por un gol a cero, marcado por Ferran Torres en la prórroga.

Emiliano Martínez escribió en su cuenta de "Instagram": "Soñé con que la ganábamos de nuevo, soñé con llevarla a Argentina y hacer historia una vez más".

Y añadió: "La verdad es que es difícil explicar este dolor, y solo queda reflexionar detenidamente sobre muchas cosas y ver cómo se puede seguir adelante, y si ha llegado el momento de dar un paso al costado. Lo siento de verdad, intenté con todas mis fuerzas dar lo máximo de mí para ayudar a mi país y a mis compañeros".

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