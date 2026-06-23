Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, destacó la «pasión excepcional» de Cristiano Ronaldo por ayudar al equipo y resaltó la importancia de su experiencia como capitán, víspera del partido contra Uzbekistán en la segunda jornada del Mundial.

En la rueda de prensa, celebrada en el estadio NRG, Martínez afirmó: «Cristiano es un capitán que actúa como tal; su gran experiencia nos beneficia a todos. Lleva 21 años representando a Portugal, tiene una pasión increíble por ayudar y es un ejemplo para todos».

Además, cuando tenemos la pelota necesitamos a alguien que ataque los espacios y finalice las jugadas; las cifras demuestran que Cristiano es ese jugador clave en nuestro modelo de juego».

El técnico luso también rechazó las críticas que ha recibido su equipo en los últimos días.

Y añadió: «Hay mucho ruido infundado, cosas sin sentido que no forman parte de nuestra vida cotidiana».

Martínez recordó que la selección está acostumbrada a este tipo de ambiente y afirmó: «Desde mi primer día en Portugal no ha pasado ni un solo día sin revuelo. Estamos en el Mundial y se habla mucho; eso forma parte de saber quién está del lado de la selección y quién no, pero dentro del vestuario debemos mostrar la actitud adecuada. Estamos concentrados, tenemos fuerza y el grupo está más unido que antes del Mundial. El ruido se queda fuera».

Martínez insiste en mantener la calma y tomar el torneo partido a partido.

Esto forma parte de nuestro trabajo: llegar al Mundial implica jugar tres partidos en esta fase y nada cambia. Debemos prepararnos, analizar y criticarnos a nosotros mismos, y eso es lo que hicimos tras el último partido, en el que estudiamos por qué no llegamos al último tercio del campo y superamos la rabia y la tristeza de no conseguir el resultado deseado. La concentración en el vestuario es total, y ahora debemos mejorar».