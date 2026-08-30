El Al-Hilal cerró uno de los fichajes más destacados del actual periodo de traspasos, tras alcanzar un acuerdo para contratar al brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal inglés, en un nuevo paso que refleja las grandes ambiciones del club saudí y su deseo de construir una línea ofensiva con nombres de primer nivel.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó el cierre del acuerdo, tras escribir en su cuenta de la plataforma X: "Gabriel Martinelli al Al-Hilal, se ha alcanzado un acuerdo verbal por más de 65 millones de euros, incluidos los complementos", poniendo así fin a las especulaciones que rodearon el futuro del jugador brasileño durante los últimos días.

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Romano aclaró que Martinelli firmará un contrato de larga duración con el Al-Hilal, señalando que el jugador ya recibió permiso para viajar a Arabia Saudí en un plazo de 24 horas, como preludio para completar los trámites finales del acuerdo, antes del anuncio oficial de su incorporación al "Líder".

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El fichaje de Martinelli se enmarca en un plan ofensivo integral del Al-Hilal durante el actual periodo de traspasos, después de que el club cerrara también la contratación del inglés Ollie Watkins, delantero del Aston Villa, con lo que se completan los rasgos de una gran revolución en la línea de ataque del equipo bajo la dirección del entrenador italiano Simone Inzaghi.

Romano confirmó que los fichajes de Watkins y Martinelli se enmarcan en el plan que el Al-Hilal había trazado previamente, en un momento en el que el equipo cuenta además con el neerlandés Crysencio Summerville, lo que otorga al "Líder" variadas opciones ofensivas que combinan velocidad, desborde y potencia dentro del área.

Con el cierre del fichaje de Martinelli, el Al-Hilal continúa lanzando sus potentes mensajes en el mercado de fichajes, tras cerrar la contratación de una estrella brasileña por un valor que supera los 65 millones de euros, y el jugador quedó a pocos pasos de llegar a Arabia Saudí para comenzar un nuevo capítulo en su carrera con la camiseta del "Líder" y otorgar a Inzaghi una de las armas ofensivas más destacadas de la nueva temporada.