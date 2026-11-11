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Martin Zubimendi ha desmentido las especulaciones que apuntan a una salida del Arsenal en enero tras un complicado inicio de temporada. El internacional español insiste en que está dispuesto a luchar por un puesto en el centro del campo de Mikel Arteta, pese a la dura competencia por los minutos como titular.

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Zubimendi responde a los rumores sobre su salida del Arsenal

Zubimendi ha desmentido las informaciones que apuntan a que está cerca de salir del Arsenal en el mercado de fichajes de invierno. Los minutos del centrocampista se han reducido drásticamente esta temporada tras la llegada de Bruno Guimaraes en verano.

Según las informaciones, tanto el Atlético de Madrid como el Chelsea están pendientes del internacional español de cara a enero. Se dice que Diego Simeone quiere llevar a Zubimendi de vuelta a España, mientras que Xabi Alonso, técnico del Chelsea, también estaría interesado. Sin embargo, el centrocampista español ha negado rotundamente que su salida sea inminente. El jugador de 27 años sigue decidido a recuperar su puesto en el once titular del Arsenal.

El centrocampista, frustrado por los constantes rumores de traspaso

El fichaje de 60 millones de libras procedente de la Real Sociedad admitió que el constante goteo de rumores sobre su futuro le ha pillado por sorpresa. En declaraciones a Marca, pidió más cautela a la hora de publicar rumores.

«Para ser sincero, a veces la prensa también me sorprende», explicó Zubimendi. «Entiendo que se acerca el mercado de fichajes de invierno y que pueden surgir rumores, pero creo que debemos tener un poco más de cuidado con lo que publicamos. Al fin y al cabo, cada uno tiene un equipo en el que juega y hay que respetarlo. También he leído que podría estar cerca de salir, pero para nada».

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Arteta expuso un plan claro para la temporada

La etapa de Zubimendi en el Arsenal comenzó con buen pie hace 18 meses, pero el cansancio permitió que Myles Lewis-Skelly ocupara su lugar a finales de la temporada pasada. Esta temporada todavía no ha sido titular en ningún partido de la Premier League. Pese a su situación actual, Zubimendi reveló que Mikel Arteta fue completamente sincero con él.

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«Hablé con Mikel al principio de la temporada», dijo. «Me advirtió de que había nuevos fichajes y de que habría minutos para todos. Y aquí estamos, luchando por ellos.

«Lo entiendo porque, en mi opinión, estamos entre los cinco mejores equipos de Europa. Yo también formo parte de esa competencia que hace tan difícil tener minutos. Soy paciente. Cuando has jugado muchos minutos y tu papel cambia y pasas a jugar menos, soy capaz de ver el lado positivo».

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Seguir luchando en el Emirates Stadium

El Arsenal afronta un calendario cargado de partidos de cara a las fiestas. Con encuentros muy seguidos, Zubimendi sabe que la oportunidad de recuperar un puesto habitual en el centro del campo puede llegar en cualquier momento. Antes, sin embargo, el centrocampista se centrará en sus compromisos internacionales con España. La Roja tiene programados dos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA: se enfrentará a Chequia el jueves y después tendrá un duro encuentro contra Inglaterra el domingo.