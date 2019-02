Martín Vázquez en Goal: “Isco va a tener su importancia, pero él tiene que ser el primero dispuesto a ello”

El mítico jugador analiza el próximo derbi: “Antes el Real Madrid podía perder con cualquiera, y ahora puede competir contra cualquiera”.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Le contemplan 341 partidos de blanco, nada más y nada menos. Además de ser miembro ilustre de la Quinta del Buitre y leyenda viva del Real Madrid. Por eso cuando Rafael Martín Vázquez [25 de septiembre de 1965, Madrid] toma la palabra, conviene escucharle con atención. Conoce perfectamente el fútbol por dentro, y más específicamente el Real Madrid. “En ese club no entra en la cabeza desechar ninguna competición”, explica a Goal con total conocimiento de causa cuando se le pregunta por la acumulación de partidos importantes este mes. Al contrario, argumenta por qué el equipo de Solari está hoy “en disposición de pelear por todo”, y dónde cree que puede estar el quid que ha hecho que el técnico argentino haya revitalizado a un conjunto que parecía desahuciado hace no tanto.

¿Qué espera del derbi en el Wanda Metropolitano?

“Principalmente, que el Madrid gane. Llegan bien los dos equipos. El Real Madrid llega con una ‘desventaja’ tras un partido tan exigente como el Clásico. Ya no sólo física, sino también psicológica, y no sé si eso le puede pasar factura en el derbi. Hubo un mes de enero con partidos de Copa y Liga, donde hubo mucha rotación, y para el sábado habrá algún jugador que entre de refresco. En cualquier caso, están demostrando que los jugadores que juegan ‘menos’ están teniendo importancia y lo están haciendo bien”.

Con Copa-Liga-Champions tan seguido en este próximo mes, ¿debería el Real Madrid plantearse priorizar alguna competición en lugar de otra?

“No estoy de acuerdo. El entrenador busca siempre meter el mejor equipo en el próximo partido para poder ganarlo. De eso no tengo duda. Pero ante una competición a doble partido como la Copa o la Champions, si en el primer partido está medio resuelta la eliminatoria, pues a lo mejor ya sí puedes pensar en otra competición de cara a la vuelta. Pero no es el caso, porque la eliminatoria ante el Barcelona se ha quedado en el aire, con muchísimas opciones de pasar a la final. Y luego tienes La Liga, donde el Madrid tiene que ganar sí o sí, y esperar a que fallen Barcelona y Atlético. Aunque en el caso de este derbi, hasta le puede pasar en la clasificación. En el Real Madrid no entra en la cabeza desechar ninguna competición. ¡No, no! Va a competir por todo, y además es que está en disposición de hacerlo. Ha demostrado que hay una gran plantilla y que los jugadores que juegan ‘menos’ ofrecen un buen rendimiento”.

¡Cómo ha cambiado el Real Madrid en tres meses desde que llegó Solari!

“¡Sí! Antes daba la sensación de que podía perder con cualquiera, y ahora es todo lo contrario, parece que puede competir contra cualquiera. Es lo fundamental. Primero, que el equipo funcione colectivamente. Hubo momentos en los que el equipo mejoró algo, pero desde hace un mes se ha visto una regularidad que no tenía. Lo peor que puede pasarle a un equipo es no saber qué te esperas. Y si me preguntas ahora, después de ver las últimas actuaciones, yo espero ver un equipo competitivo, con orden, que presiona, que defiende colectivamente, hay generosidad… Es un ‘equipo’ con todas las letras. Y de eso se trata. Luego ganarás dependiendo del rival, del día… Las sensaciones son buenas, y creo que el equipo está en disposición de pelearlo todo”.

¿Eso que destaca lo resumió quizás Solari en su primera rueda de prensa cuando pidió ‘cojones’?

“¡No! En el fútbol no es echarle sólo cojones. Hay que saber leer el partido, hacer un esfuerzo, ocupar bien los espacios, saber cuándo atacar y defender… Son muchas cosas. Pero lo fácil es decir que no le echan cojones. ¡No, por favor! El jugador, cuando menos ideas tiene o menos claro lo tiene, acaba haciendo un esfuerzo mayor y menos recompensado. Creo que el equipo ha mejorado, primero, porque se ha liberado psicológicamente. Estaba en un estado de ansiedad porque no llegaban los resultados. Y ahí, el agobio es mucho mayor. El equipo tuvo varios resultados buenos, se dan cuenta de que son buenos jugadores, y a partir de ahí han ido creciendo y cogiendo confianza. Saben que para conseguir resultados, como no vayas todos de la mano, todos en colectivo, no hay nada que hacer. Eso es lo que creo que ha ocurrido. Ahora están más liberados, con más confianza. Muchas veces es difícil de explicar: ¡mira al Manchester United! ¿Es el aspecto físico? No, es la confianza, la cabeza, la convicción de ir todos en la misma dirección. Y eso es lo que le ha pasado el Real Madrid, con el mérito del entrenador, claro: ha tomado decisiones, ha puesto a la gente que tenía que poner en momentos concretos más allá de los nombres, y eso la plantilla se da cuenta. Ahora saben que si hoy juego de titular voy a dar el máximo, y si el domingo que viene no voy ni convocado, sé que todavía cuento para el míster y para el equipo… Eso es importantísimo”.Cuando habla de ese cambio de mentalidad, y de dinámica de resultados, hay que hablar quizás de Vinicius y de Benzema, que están a un nivel superlativo.

¿Cómo explica la explosión de Vinicius tan joven, cuando La Quinta del Buitre también ascendió siendo ustedes muy jóvenes?

“Es que no todo es juventud ni todo es veteranía. No puedes tirar por tierra a jugadores que llevan diez años ganando títulos porque sí. Al final, se necesita de todo: la experiencia de gente como Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal, más la aportación de gente que viene con mucha hambre como Odriozola, Reguilón… Y además, que cada uno respete cada rol, y ponerlo a disposición del equipo. Así sí funcionan las cosas”.

¿Qué futuro le augura a Vinicius? ¿Qué le sugiere cuando le ve jugando?

“El futuro es el día a día, y ver cómo evoluciona. No hay que tirar las campanas al vuelo ahora con 18 años, aunque luego tienes ahí a Mbappé con la misma edad. Hay que ir paso a paso. Acaba de llegar. Está haciendo las cosas bien, pero todavía tiene que mejorar algunas cosas. No se le puede dar toda la responsabilidad, pero al mismo tiempo hay que darle el peso que requiere jugar en el Real Madrid. Ahí se ve la personalidad de cada jugador, y tomar galones. Tengas la edad que tengas”.

En el lado contrario, ¿cómo se explica los casos de Isco y de Marcelo, siendo ambos distintos entre sí?

“Cuando no tienes toda la información de lo que ocurre día a día, es difícil dar una opinión porque seguramente te equivocarás. Es indudable que no sabemos qué ha podido pasar desde la llegada de Solari. Ha podido pasar que le guste otro tipo de jugador, y entonces sea un motivo deportivo. Puede ocurrir que haya sido un tema disciplinario, aunque no lo sabemos. En cualquier caso, con la temporada que hay por delante, tanto Marcelo como Isco tienen una trayectoria y son parte de una historia brillante del Real Madrid. No me cabe duda de que son importantes, y el entrenador tiene que intentar por todos los medios tener a todos sus jugadores al mejor nivel. No se puede permitir que cualquier jugador se quede fuera. Y creo que ellos se han tenido que dar cuenta que han tenido un toque de atención, y deben reaccionar. La reacción viene por parte de ellos. La situación de uno y otro no es igual. Y estoy convencido de que la situación de Isco, por el tipo de jugador que es, lo que ha representado y que es muy determinante, va a tener sus minutos y su importancia… pero el que tiene que estar dispuesto para el Real Madrid, el equipo y el entrenador tiene que ser él el primero. Y saber que si le toca jugar media hora, como desde el inicio, tiene que dar el máximo. Él y cualquier jugador”,