Toni Kroos, sustituido por lesión al descanso ante el Betis: Entra Luka Modric

El alemán abandonó el terreno de juego con molestias en el pubis.

Toni Kroos fue sustituido al descanso del partido a domicilio del tras notar unas molestias en la parte posterior del muslo y de momento es duda para jugar el miércoles ante el . Le sustituyó Luka Modric.

Por su parte, Martin Odegaard también fue sustiuido al descanso tras un primer tiempo irregular a domicilio del Betis. El noruego entró poco en juego y no marcó la diferencia durante los primeros cuarenta y cinco minutos a pesar de inervenir en la jugada con la que Fede Valverde abrió el marcador a pase de Karim Benzema.

Sin embargo, no entró mucho más en juego y Zinedine Zidane, entrenador del , optó por no retrasar el primer cambio y el noruego ya no saltó al terreno de juego en el segundo tiempo, al ser sustituido por Isco Alarcón.