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Martin Odegaard ha ofrecido una importante novedad sobre su futuro a largo plazo en el Arsenal tras las informaciones sobre el interés del gigante europeo Bayern de Múnich. El mediapunta noruego ha sido clave en el reciente ascenso del Arsenal al liderato de la Premier League, aunque su situación contractual sigue alimentando las especulaciones.

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El capitán del Arsenal habla sobre la incertidumbre en torno a su contrato

Odegaard ha expresado su deseo de seguir en el Emirates Stadium durante mucho tiempo, pese a los crecientes rumores sobre el interés del Bayern de Múnich. Al centrocampista de 27 años le quedan 18 meses de contrato con el club del norte de Londres, una situación que ha puesto en alerta a varios de los grandes clubes de Europa mientras el Arsenal busca asegurarse la continuidad de su líder.

Según los informes, la directiva del club londinense quiere cerrar una renovación para evitar que el mediapunta entre en el último año de su contrato el próximo verano. Al abordar los rumores durante su concentración con la selección de Noruega, el exjugador del Real Madrid confirmó su afecto por el club, pero señaló que las negociaciones oficiales aún no han comenzado. «Estoy feliz y espero poder quedarme allí mucho tiempo más, pero todavía no hemos empezado a hablar de eso», declaró el centrocampista, según recoge Metro.

El Bayern de Múnich sigue de cerca la situación

La incertidumbre sobre la situación contractual de Odegaard habría despertado el interés del Bayern de Múnich. Informaciones recientes procedentes de Alemania apuntan a que el campeón de la Bundesliga mantiene el contacto con los representantes del jugador. Se cree que el noruego estaría abierto a fichar por el club del Allianz Arena si su etapa en la Premier League llega a su fin.

El Arsenal se encuentra actualmente en una posición sólida, pero afrontará una decisión delicada en el próximo mercado de fichajes de verano. Si no alcanza un nuevo acuerdo antes de que termine la presente temporada, el club podría verse obligado a plantearse su venta para evitar el riesgo de perder gratis a un jugador tan valioso en 2028, según las informaciones sobre el futuro del capitán.

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El dominio en la lucha por el título continúa

La importancia de Odegaard para el equipo volvió a quedar patente en su último partido antes del parón internacional de noviembre. Marcó el gol decisivo en una trabajada victoria ante el Hull City, un resultado que dejó al Arsenal con cinco puntos de ventaja al frente de la Premier League. El triunfo reafirmó al Arsenal como el equipo a batir esta temporada.

Mientras el conjunto londinense sigue en buena forma, su principal rival, el Manchester City, ha sufrido un bajón de rendimiento poco habitual. El Manchester City ha encadenado tres derrotas y ha perdido el liderato. Este cambio de dinámica ha dado a los hombres de Mikel Arteta un importante colchón mientras intentan poner fin a su larga espera por un título de liga.

Los próximos partidos del líder

Con la competición nacional a punto de reanudarse, el Arsenal buscará mantener su impulso y conservar la distancia con el Brighton y un Manchester City en dificultades. La capacidad del Arsenal para superar el periodo invernal será crucial, especialmente porque es probable que los rumores sobre el contrato de su capitán continúen hasta que el club haga un anuncio oficial. El líder de la liga volverá a jugar el sábado con una exigente visita a St James' Park para enfrentarse al Newcastle United.