Martin Odegaard elogia la capacidad de resistencia del Arsenal tras un trabajado empate ante el Bayern de Múnich en la Champions League

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El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, ha elogiado el carácter de su equipo después de que lograra un empate muy trabajado ante el Bayern de Múnich en la Champions League. Pese a no conseguir la victoria, el centrocampista noruego cree que la actuación demostró que el Arsenal puede competir con la élite europea en los ambientes más hostiles.

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El Arsenal muestra carácter en Múnich

El Arsenal prolongó su racha de imbatibilidad en la fase de liga de la Champions League al lograr un empate 2-2 ante el Bayern en el Allianz Arena el miércoles por la noche. El equipo de Mikel Arteta se adelantó en el marcador antes de verse por detrás frente al gigante alemán, pero un arreón final le permitió salir de Baviera con un valioso punto. El resultado es especialmente destacable por el formidable historial del Bayern en casa: solo había perdido uno de sus 32 partidos europeos anteriores en el estadio.

Al analizar el encuentro, Odegaard admitió que, aunque creía que la victoria había estado a su alcance, el empate fue justo para ambos equipos. «Sí, probablemente sea un resultado justo, para ser sincero, pero también creo que podríamos haber ganado el partido», explicó el capitán en la web oficial del club. «Creo que hicimos muchas cosas bien, empezamos el partido con mucha fuerza y me pareció que jugamos bien. Fue un rival muy difícil, con muchos marcajes individuales, duelos por todo el campo y muchísima calidad. Creo que lo hicimos muy bien y es una pena que no pudiéramos ganar, pero fue una actuación sólida».

La creatividad marca la diferencia

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Odegaard exhibió toda su visión de juego en el primer gol del Arsenal con un extraordinario pase elevado desde una zona retrasada de su propio campo hacia Eberechi Eze. El envío, de gran precisión, superó la línea defensiva del Bayern y permitió a Eze escaparse y marcar. Fue una acción de enorme calidad que puso de relieve por qué Odegaard sigue siendo el motor de este Arsenal, especialmente en escenarios de alta exigencia propios de las eliminatorias, en los que apenas hay espacios.

El centrocampista restó importancia a su aportación al gol y prefirió centrarse en el esfuerzo colectivo que hizo falta para seguir en el partido después de la reacción del Bayern. «Sí, fue un buen pase, desde luego», dijo con una sonrisa. «Vi que tiraba el desmarque y que había espacio a la espalda de la defensa, y pude encontrarlo. Por suerte, además, estaba en posición legal. Empezamos el partido con fuerza y marcamos el primer gol, pero después nos vimos por debajo en el marcador, así que creo que luchamos muy bien para volver a meternos en el partido».

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El Arsenal gana impulso en Europa

El empate amplía a 15 partidos la extraordinaria racha del Arsenal sin perder en la fase de liga de la Champions League, una cifra que refleja su creciente peso en la competición. Arteta ha transformado al club del norte de Londres en un equipo que ya no teme a las potencias tradicionales del continente. Odegaard subrayó que, aunque hay aspectos que mejorar, la capacidad de remontar una situación adversa en Múnich supone un enorme impulso anímico para la plantilla.

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La capacidad del Arsenal para controlar el juego durante largos tramos ante un equipo de gran tradición en Europa sugiere que está bien situado para llegar lejos en la competición esta temporada. «Al menos conseguimos el empate. Así que hay muchas cosas positivas y algunos aspectos en los que trabajar, pero fue una buena actuación», continuó Odegaard.

La atención se centra en la Premier League

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El Arsenal apenas tiene tiempo para detenerse en su actuación europea, ya que el sábado le espera un partido de liga contra el Everton en el Emirates Stadium. El escaso tiempo de preparación es un reto habitual para Odegaard y sus compañeros, que deben afrontar las exigencias físicas de un calendario apretado. El capitán insistió en que la plantilla está lista para volver a centrarse en la Premier League y mantener su lucha por el título ante su afición.

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«¡Sí, así es la vida! Es lo que queremos. Ahora tenemos ganas de afrontar el próximo partido, recuperarnos y prepararnos para él. Será otra gran prueba y será bueno volver al Emirates, así que tenemos ganas», añadió Odegaard.

https://www.goal.com/en/news/arsenal-player-ratings-vs-bayern-muncich-declan-rice-champions-league/blt9bc5bdf55dd6aaf1