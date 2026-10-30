¿Martin Odegaard al Bayern de Múnich? El capitán del Arsenal, «abierto» a un sorprendente traspaso mientras se acercan las negociaciones sobre su contrato

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El Arsenal podría afrontar una dura batalla para retener a su emblemático capitán, Martin Odegaard, ante las informaciones sobre el interés del gigante alemán Bayern de Múnich. El mediapunta noruego ha sido fundamental en el reciente resurgir del Arsenal, pero la posibilidad de que se marche al Allianz Arena ha generado preocupación en el norte de Londres.

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Los contactos continuados alimentan los rumores sobre el Bayern de Múnich

El Arsenal quiere renovar a Odegaard con un contrato de larga duración antes de que expire el actual, en 2028, pero se enfrenta al interés de un club alemán. Según Sky Germany, el Bayern de Múnich mantiene contactos periódicos con los representantes del jugador de 27 años desde hace varios años.

Aunque la renovación con el club del norte de Londres sigue siendo el desenlace más probable, el Arsenal no está dispuesto a arriesgarse a perder a su capitán sin recibir un traspaso. Por ello, estaría dispuesto a autorizar su venta el próximo verano si no se alcanza un nuevo acuerdo.

Los grandes clubes siguen de cerca las negociaciones contractuales

Aunque Odegaard sigue feliz y asentado a las órdenes de Mikel Arteta, el informe apunta que contempla la posibilidad de fichar por el Bayern de Múnich. El centrocampista mantiene su interés por incorporarse al campeón alemán, y sus excepcionales actuaciones también han atraído la atención de otros grandes clubes europeos.

La directiva del Arsenal trabaja para evitar que su jugador de referencia entre en el último año de contrato. Las negociaciones son una prioridad para el club, que busca frenar el creciente interés de otros equipos europeos.

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Un cambio de rumbo espectacular con Arteta

La situación contractual pone de relieve el notable resurgir de Odegaard en el Emirates Stadium. Hace solo un año, las lesiones persistentes y un bajón de rendimiento hicieron dudar brevemente de su futuro a largo plazo en Inglaterra. Sin embargo, dirigió al equipo en un final de temporada histórico: con el brazalete de capitán, llevó al Arsenal a conquistar su primer título de la Premier League desde 2004 y a alcanzar la final de la Champions League.

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Esa dinámica ha continuado en la temporada 2026-27. Odegaard ya suma cuatro goles y una asistencia en todas las competiciones, una muestra de que sigue siendo una pieza valiosa. Recientemente se enfrentó al Bayern de Múnich, uno de los clubes interesados en ficharle, en un disputado empate 2-2 en la Champions League que el Arsenal rescató gracias a un gol de Declan Rice en los últimos minutos.

La visita a Anfield brinda una oportunidad para resarcirse

El Arsenal necesitará a su capitán en plena forma después de una desastrosa eliminación copera entre semana. Arteta dio descanso inicialmente al noruego ante el Fleetwood Town, pero tuvo que darle entrada en el descanso cuando su equipo perdía 1-0. El Arsenal logró empatar, aunque acabó cayendo en una sorprendente tanda de penaltis ante un rival de la League Two que atraviesa dificultades.

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El vigente campeón de la Premier League debe rehacerse rápidamente. Empatado en lo más alto de la clasificación, el Arsenal visita Anfield el domingo para enfrentarse al Liverpool en un gran duelo liguero que pondrá a prueba sus aspiraciones al título en este inicio de temporada.