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El Celtic cayó por sorpresa por 2-0 ante el Falkirk el domingo. Fue su sexta derrota en 10 partidos y aumentó la presión sobre Martin O'Neill. Un error temprano de Cameron Carter-Vickers y una soberbia actuación de Scott Bain, exportero del Celtic, sellaron una tarde memorable para los locales, que sumaron su cuarta victoria consecutiva y la primera ante el Celtic desde 2007.

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Un error de Carter-Vickers da ventaja al Falkirk en los primeros minutos

El Celtic pagó su mal inicio cuando el Falkirk marcó en el tercer minuto en el Falkirk Stadium. La defensa central visitante no logró despejar un balón largo y los locales lo hicieron llegar a Ryan Strain, cuyo centro fue desviado por Carter-Vickers hacia Ethan Ross.

El extremo no desaprovechó la ocasión, pero el gol tuvo un coste: Strain se lesionó al centrar. Jack McMillan entró como sustituto natural en el lateral derecho, mientras que Carter-Vickers regresaba tras una lesión y Alex Oxlade-Chamberlain disputaba su primer partido como titular en dos meses.

Scott Bain frustra a su antiguo club

Owen Eames, extremo cedido por el Derby, fue una fuente constante de creatividad por la izquierda del Falkirk y generó dos ocasiones para Jacob Murrell, que no pudo aprovecharlas. Después, el jugador de 19 años creó el segundo gol en el minuto 38: el lateral izquierdo Scott Tanser llegó a su pase hacia el interior antes de batir a Sam Johnstone.

En la otra portería, Bain realizó 10 paradas en total, según el Daily Mail. Camilo Duran estrelló un balón en el poste tras ganar la espalda a la defensa, mientras que el exportero del Celtic le negó el gol al colombiano en tres ocasiones y frustró a Haissem Hassan con una parada en una estirada.

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El VAR anula un gol de Murrell mientras el Celtic sufre

El Falkirk estuvo cerca de dejar el partido sentenciado al comienzo de la segunda parte, cuando Murrell empujó el balón más allá de la línea de gol después de que el Celtic no lograra despejar un saque de banda largo. Sin embargo, el balón había golpeado la mano del estadounidense al rebotar en un poste y el VAR anuló el gol.

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O'Neill dio entrada a James Forrest en el descanso antes de recurrir a Kasper Hogh y Benjamin Nygren, pero Callum McGregor, Kieran Tierney y Hassan remataron fuera desde dentro del área. Después, una brillante doble parada de Bain ante Forrest y Nygren hizo que la afición local coreara: «El número uno de Escocia».

¿Qué les espera a O'Neill y al Celtic?

El Celtic mantiene cuatro puntos de ventaja al frente de la Premiership, pero ahora ha disputado un partido más que el Rangers, segundo clasificado.

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O'Neill debe encontrar soluciones pronto, con Hogh ya 14 partidos sin marcar, mientras que el Falkirk asciende a la cuarta posición y buscará prolongar su racha de victorias.