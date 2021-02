Martín Lasarte: "Ningún futbolista está lejos o censurado de la Selección"

En su presentación oficial, el nuevo técnico de la Selección chilena comentó cuáles serán los aspectos principales de su gestión.

Este domingo fue la presentación de Martín Lasarte como el nuevo técnico de la Selección chilena. En compañía de Pablo Milad, presidente de la ANFP, y de Francis Cagigao, director nacional deportivo de La Roja, el uruguayo comentó cuáles serán los aspectos principales de su gestión. En ese sentido, afirmó que ningún jugador está censurado de partipar en su proceso.

Al ser consultado por el nombre de Marcelo Díaz, ausente en la era de Reinaldo Rueda, el DT charrúa admitió: "No quiero entrar en un tema individual . Ningún futbolista, siempre y cuando quiera participar, está lejos o censurado, o cancelada su posibilidad de participar, y si así lo muestra su rendimiento", enfatizó. Y en la misma línea, indicó que "todos los futbolistas que reunan las condiciones para poder participar, los vamos a utilizar. Si son seleccionables, son parte de las necesidades deportivas que tenemos, los vamos a usar".

Asimismo, Lasarte aclaró que “no he hablado con ningún futbolista todavía”; sin embargo, planteó la posibilidad de recurrir a jugadores más veteranos. "No nos vamos a fijar en la cédula, por jover o menos joven. Vamos a buscar futbolistas, la selección es diferente al club, hay jugadores que puedan servir para una ronda de partidos y después no sirvan para otro. Vamos a pensar en todos los que estén en buenos momentos".

Por otra parte, también expuso que “hay una serie de futbolistas jóvenes que están llamando a la puerta y esperemos que se puedan consolidar”. Además, el sucesor del vallecaucano reflexionó que su principal labor será clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Finalmente, y respecto al rol que tendrá Claudio Bravo, a quien dirigió durante su etapa en la Real Sociedad, el oriental apuntó a que "no significa que tenga un rol distinto (...) tiene una responsabilidad extra, pero no creo que les pese, lo hará a gusto. Lo conozco y sé que lo hará". ¿Y la capitanía? "Acá no hay un capitán, hay un grupo de capitanes. No es un tema menor y es algo de lo que todos tenemos que participar", cerró.

"Se evaluaron 17 técnicos"

El timonel del organismo de Quilín admitió que se evaluaron 17 técnicos, aunque sólo se conversó con dos de ellos. "Se evaluaron 17 técnicos de los cuales se fueron descartando según variables que nosotros considerábamos como el idioma, conocer el fútbol chileno y sudamericano, además de la participación en alguna instancia internacional o Mundial", apuntó Milad.

Por último, reveló que "Martín Lasarte estuvo en la terna desde el principio... Nosotros fuimos respetuosos con los técnicos y no hablamos con varios al mismo tiempo".