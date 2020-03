Martín Galván: "En la Liga MX no he tenido ninguna oportunidad"

El canterano de la Máquina confesó que ningún equipo se ha animado a abrirle las puertas.

Aunque no es una cantera prolífica, tuvo su prospecto más importante de los últimos años en Martín Galván. El joven nacido en Acapulco debutó a los 15 años, 8 meses y 25 días, siendo el segundo futbolista más joven que se estrena en los torneos cortos.

La carrera del delantero parecía sumamente prometedora, pero indisciplinas y decisiones que él mismo calificó como malas se encargaron de hundir su carrera con la Máquina. Actualmente, Galván milita con el Salamanca de , comenzando a recuperar su mejor versión.

El canterano Celeste platicó con Marca Claro, confesando que desde su salida del país en 2017, ningún conjunto de la le ha abierto la puerta: "No, la verdad no he tenido ninguna oportunidad, al final es complicado por muchas cosas, no tengo representante y no he podido tener en Salamanca la consistencia necesaria para que se hable mucho de mí. He tenido problemas de lesiones, creo que eso me ha perjudicado un poco, pero es verdad que ahora estoy muy bien".

Igualmente, el delantero de 26 años aseguró que los jugadores jovenes tienen más oportunidades que él en su momento: "Actualmente las redes sociales pesan demasiado, antes no influía tanto. Se va llevando de mejor manera la formación de un jugador, igualmente los clubes saben mucho más cómo hacer las cosas con los jóvenes, obviamente hay equipos que llevan muchísimos años haciéndolo. Yo nunca tuve ese respaldo tanto de compañeros del equipo como directiva", cerró.