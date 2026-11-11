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Marten de Roon repasa con Kick 't met de Ziggo Sport el Mundial fallido de Países Bajos. El centrocampista aborda, entre otras cosas, las duras críticas al entonces seleccionador Ronald Koeman.

«Es una lástima, pero forma parte de esto», dice De Roon sobre las críticas a Koeman tras la eliminación ante Marruecos en dieciseisavos de final. «Y el propio Koeman también lo sabe».

«Cuando las cosas van bien, la gente se fija en el entrenador o en los jugadores estrella», continúa el veterano de la AS Roma. «Y cuando van mal, las críticas recaen sobre el técnico y los jugadores importantes que no estuvieron a la altura y no tiraron lo suficiente del equipo».

«Cuando las cosas salen mal, hay que dar explicaciones ante las críticas. Todo el mundo puede echarle la culpa a Koeman, porque es el entrenador. Eso es demasiado fácil, porque al final todos formamos parte de ello. Por desgracia, eso forma parte del fútbol, pero también puedes vivir el lado positivo cuando las cosas van bien. Koeman ya lo ha vivido suficientes veces. Así que tiene espaldas para soportarlo», analiza De Roon sobre la labor de Koeman como seleccionador.

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Koeman recibió especialmente muchas críticas por su planteamiento conservador ante Marruecos. Países Bajos iba camino de la victoria, pero encajó un empate en los últimos minutos y acabó perdiendo tras una dramática tanda de penaltis.

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«Sobre todo después del descanso, me habría gustado que presionáramos un poco más al jugador con el balón. Que hubiéramos presionado un poco más ante la circulación constante de Marruecos», analiza De Roon sobre la temprana eliminación de la selección de Países Bajos en el Mundial.

De Roon añade enseguida: «Pero siempre es fácil decirlo desde la banda. Lo que nos faltó fue recuperar el balón y empezar a jugar nosotros. Porque somos más fuertes con el balón».

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El internacional en 44 ocasiones querría añadir algo de la mentalidad argentina a la selección de Países Bajos. «Lo que nos falta es la convicción que sí tienen los argentinos. Buscar el límite».

«Ellos volvieron a estar en la final. No debemos renunciar a nuestra cultura. Pero si podemos desarrollar un poco esa faceta con todo el talento que tenemos», dice De Roon, que espera tiempos mejores para la selección de Países Bajos.