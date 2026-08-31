Marten de Roon fue presentado oficialmente este domingo en la AS Roma. Al centrocampista de 35 años le preguntaron de inmediato por algunas publicaciones en redes sociales del pasado durante su primera entrevista en los canales del club y entonó el mea culpa.

De Roon llegó procedente del Atalanta y ha firmado por una temporada en el Stadio Olimpico. Según Il Tempo, la Roma lo incorpora gratis, aunque mediante bonus, incluido el posible logro de un scudetto, la cifra puede ascender a 600.000 euros.

De Roon disputó 445 partidos con el Atalanta y se enfrentó a la Roma 19 veces en la Serie A. El futbolista de Zwijndrecht libró duelos calientes con, entre otros, sus nuevos compañeros Bryan Cristante y Lorenzo Pellegrini, y marcó 3 de sus 23 goles con el Atalanta ante la Roma.

Así, De Roon decidió la edición del 25 de septiembre de 2019 al fijar el 0-2 definitivo poco antes del final. Después publicó un 'gif' suyo tras su gol con el texto: "Cuando impides que el admin de AS Roma publique memes ganadores".

El 24 de abril de 2023, el Atalanta volvió a jugar contra la Roma, que unos días antes había alcanzado las semifinales de la Europa League a costa del Feyenoord. Los de Róterdam ya habían perdido también ante la Roma en 2022, entonces en la final de la Conference League (1-0).

En la rueda de prensa posterior al cruce de cuartos de final de la Europa League, el entonces entrenador de la Roma, José Mourinho, entregó un llavero de la Conference League al reportero de NOS Joep Schreuder. "Bonito, ¿eh?", soltó el portugués como pulla.

El Atalanta venció a la Roma ese fin de semana, tras el duelo con el Feyenoord, por 3-1, después de lo cual De Roon publicó una foto suya con gesto serio y el dedo corazón levantado. De ese dedo corazón colgaba una versión editada del llavero de Mourinho.

"Cuando tus raíces están en Róterdam y derrotas a la AS Roma", escribió De Roon junto a la foto. Su llegada a la Roma, por tanto, no es valorada por todos los aficionados, pero ahora espera ganárselos.

"Bueno, está muy claro", responde cuando le preguntan por su pasado en las redes sociales. "Soy alguien que siempre está en las redes sociales. Siempre busco un poco los límites. En este caso creo que crucé un poco la línea".

"Pero también hay una explicación. Siempre publico en redes sociales junto con dos amigos, y aquella vez... Esto sonará a mentira, pero fue la única vez que no aprobé una publicación".

"Eso fue porque después del partido todos teníamos entrevistas. Pero en ese caso lo lamento, porque fui demasiado lejos", dijo De Roon, que el lunes por la noche con toda probabilidad estará directamente en la convocatoria para el partido fuera de casa ante el Lecce (18:30).

El sábado por la noche, precisamente el Atalanta visitará al equipo romano y ese duelo también será un encuentro especial, además de para De Roon, para el entrenador Gian Piero Gasperini, que estuvo nueve años al mando con éxito en Bérgamo antes de marcharse a la Roma a mediados de 2025.







