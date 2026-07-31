Informes de prensa saudíes confirmaron este viernes que el club francés Olympique de Marsella ha entrado en negociaciones serias con la directiva del club saudí Neom con el objetivo de fichar al guardameta polaco Marcin Bulka durante el actual mercado de fichajes de verano.

El periódico "Asharq Al-Awsat" citó a fuentes informadas que aseguran que el club francés presentó una oferta oficial para comprar el contrato del portero, que se incorporó al Neom el verano pasado con un contrato que se extiende hasta 2029, lo que significa que le quedan tres temporadas completas en su vínculo actual.

El diario señaló que la directiva del Neom estudia con detenimiento la oferta presentada por el Marsella, especialmente porque Bulka es considerado uno de los pilares fundamentales en el ambicioso proyecto del club.

La decisión del club queda supeditada a una evaluación técnica y de inversión integral, además del importe económico ofrecido por la parte francesa, a la espera de lo que deparen las negociaciones durante los próximos días.

Las negociaciones se complican aún más debido a la situación física del guardameta polaco, quien sufrió justo después de su traspaso al Neom una fuerte lesión con rotura del ligamento cruzado, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

El nombre de Bulka había estado fuertemente vinculado a un traspaso al Al-Hilal saudí este verano para ser un posible sustituto del marroquí Yassine Bounou, en medio de las noticias que relacionaban a este último con una salida hacia la Juventus italiana.