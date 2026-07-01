Marruecos y Kenia aún esperan. El Barcelona confirma un tercer amistoso

El Barcelona disputará un tercer amistoso de pretemporada, en la que defenderá el título de Liga.

El primer equipo se ejercitará desde el 13 de julio en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde pasará los reconocimientos médicos.

Tras una semana de trabajo en la Ciudad Condal, el plantel viajará a Inglaterra para concentrarse en St George’s Park del 27 de julio al 3 de agosto.

A la espera de confirmar la participación de sus internacionales en el Mundial, el club cierra el calendario de amistosos.

Los primeros amistosos confirmados son contra el Europa (24 de julio, Ciudad Deportiva) y el Birmingham City (31 de julio, St. Andrews).

Según Mundo Deportivo, el 8 de agosto visitará al Udinese en Italia.

Este duelo se venía barajando desde hace tiempo y ahora ya es oficial.

Además, el club valora dos propuestas para jugar en Rabat (Marruecos) y Nairobi (Kenia), aún sin confirmar, y podría añadir un amistoso más en Inglaterra.

Watford y Stoke City podrían ser los rivales. Además, la Copa Joan Gamper se celebrará el 19 de agosto, aunque aún no hay rival confirmado.