Francia avanzó en el Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Suecia, pero ¿qué le espera en las eliminatorias?

La selección francesa se clasificó a octavos tras vencer 3-0 a su rival europeo este miércoles en el estadio MetLife.

Su rival en octavos será Paraguay, verdugo de Alemania en la mayor sorpresa del torneo.

El duelo de octavos se disputará el domingo a las 00:00 en el estadio «Lincoln Financial Field».

El camino hacia la final no es fácil

Los compañeros de Kylian Mbappé saben que el camino hacia la final, a la que aspiran por tercera vez consecutiva, está lleno de obstáculos.

Si avanza a cuartos, se medirá al ganador de Marruecos-Canadá, con los Leones del Atlas como favoritos.

Los cuartos se jugarían el 9 de julio a las 23:00.

Si avanza a semifinales, podría toparse con España, Portugal o Bélgica.

Ese encuentro se jugaría el 14 de julio a las 20:00.

Ocho selecciones comparten este cuadro, y una de ellas —si Francia avanza— será su rival en semifinales.

Primero jugarán Portugal y Croacia, y el ganador se medirá al vencedor del España-Austria; solo una de estas cuatro selecciones europeas avanzará a cuartos.

Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se miden, y el ganador jugará contra el vencedor de Bélgica-Senegal; solo uno avanzará a cuartos.

El ganador de ese cruce se medirá a Francia en semifinales, siempre que los «Gallos» superen a Paraguay y a su rival de cuartos.