Varios países que participarán este verano en el Mundial han expresado su «profunda decepción» hacia el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien afirmó que ampliar el número de participantes generaría partidos poco interesantes.

Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Sudáfrica y Costa de Marfil publicaron una declaración conjunta que rechaza sus palabras.

«Para nuestros países, ningún partido de la Copa del Mundo es irrelevante. Para Cabo Verde, Curaçao y Uzbekistán, clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA es un logro histórico y la realización de un sueño de generaciones».

«Para naciones como Congo y Haití, volver al mayor escenario del fútbol tras años o décadas de ausencia tiene un significado especial para millones de aficionados».

“Sugerir que estos partidos son menos importantes es decepcionante y omite los esfuerzos, sacrificios y ambiciones de jugadores, técnicos, clubes, dirigentes y aficionados. Detrás de cada clasificación hay años de trabajo y detrás de cada selección hay comunidades que ven en el fútbol orgullo, esperanza y unidad”.

«El fútbol no pertenece a un grupo selecto de naciones; su fuerza radica en su universalidad. La Copa Mundial de la FIFA es la mayor competición del mundo precisamente porque reúne culturas, historias y trayectorias diversas».

«Para muchos países, participar en la Copa Mundial de la FIFA no es solo un logro deportivo; también inspira generaciones, impulsa el desarrollo del fútbol y crea recuerdos duraderos.»

«Creemos que toda nación clasificada merece respeto. Cada equipo se ganó su lugar por mérito propio. Cada aficionado tiene derecho a soñar. Cada partido importa para millones de personas en todo el mundo».

Por eso rechazamos los comentarios del presidente de la UEFA y reafirmamos que el fútbol debe seguir generando oportunidades, inspirando a nuevas generaciones y reforzando su carácter global. Cada equipo se ha clasificado por mérito propio y cada partido cuenta.