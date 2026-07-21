Marruecos y Argelia presentes... La FIFA elige los 12 mejores goles del Mundial

La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, anunció la lista definitiva de goles candidatos a llevarse el premio al mejor gol de la fase final del Mundial 2026, que fue organizado por Estados Unidos, México y Canadá, y cuyas actividades concluyeron el pasado domingo con la coronación de la selección española como campeona por segunda vez en su historia.

La Federación Internacional reveló la elección de tan solo 12 goles de entre los 308 que se marcaron a lo largo del torneo, que pasó a la historia como la edición con mayor número de goles anotados en la historia del Mundial desde su primera edición en 1930, e invitó a los aficionados de todo el mundo a participar en la votación para elegir el gol más bonito de entre esta lista cuidadosamente seleccionada.

La FIFA aclaró que el proceso de votación popular para elegir el mejor gol del torneo permanecerá abierto hasta el próximo 27 de julio, es decir, una semana completa después de la conclusión de las competiciones, para dar la oportunidad al mayor número posible de aficionados de emitir su voto y elegir el gol que merece coronarse con este prestigioso premio.

Y en una sorpresa decepcionante, la lista definitiva quedó completamente vacía de cualquier gol marcado por algún jugador de las ocho selecciones árabes que participaron en el torneo, que son Marruecos, Argelia, Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Túnez, Irak y Jordania, a pesar de los buenos niveles que ofrecieron algunas de estas selecciones y de los bonitos goles que anotaron sus jugadores durante sus participaciones en el Mundial.

En cambio, y de una manera que resulta irónica, la lista incluyó 3 goles de los 12 candidatos que se marcaron en las porterías de las selecciones árabes, lo que significa que una cuarta parte de los goles candidatos al premio llegaron a costa de los equipos árabes.

Encabezó la lista de candidatos la estrella argentina Lionel Messi, capitán de la selección subcampeona de su país, con el magnífico gol que marcó en la portería de la selección argelina durante los partidos de la primera jornada de la fase de grupos en el Grupo Décimo, en uno de los tres goles que llegaron a costa de las selecciones árabes.

También apareció el nombre de la estrella francesa Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de los Mundiales y que se coronó como pichichi de la edición de 2026 con un registro de 10 goles, dentro de la lista gracias a su gol de exhibición que marcó en la portería de la selección senegalesa durante la primera jornada de la fase de grupos en el Grupo Noveno.

Las nominaciones contaron también con la presencia del delantero español Ferran Torres, que marcó el único gol de oro en el partido final ante Argentina en el estadio MetLife, en el estado de Nueva Jersey, y que otorgó a la selección de su país el segundo título mundial de su historia tras la edición de Sudáfrica 2010.

Junto al gol de Torres en la final, se encontró dentro de la lista el gol del delantero argentino Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, que lo marcó en la portería de la selección suiza durante el enfrentamiento de cuartos de final que terminó con la victoria de Argentina y su clasificación a las semifinales.

Desde Inglaterra, estuvo presente la estrella Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, con su magnífico gol que marcó en la portería de la selección francesa durante el partido por el tercer y cuarto puesto en el que ganaron los Tres Leones y se llevaron la medalla de bronce.

La lista contó también con la presencia de la estrella noruega Erling Haaland, el letal delantero del Manchester City, gracias a su excepcional gol que marcó en la portería de la gigante selección brasileña durante el enfrentamiento de octavos de final que fue testigo de una gran sorpresa con la eliminación de la Canarinha del torneo.

En el resto de las nominaciones, apareció el nombre del jugador bosnio Karim Alajbegović con su magnífico gol que marcó en la portería de la selección catarí, durante los partidos de la tercera jornada de la fase de grupos en el Grupo Segundo, siendo este el segundo de los tres goles marcados en las porterías de las selecciones árabes dentro de la lista.

La lista incluyó también el gol del delantero Sidny Cabral, jugador de la selección de Cabo Verde, que lo marcó en la portería de la selección argentina, defensora del título, durante el enfrentamiento de dieciseisavos de final, en una de las sorpresas que vivió el torneo antes de que la Albiceleste lograra superar el obstáculo y clasificarse a la siguiente ronda.

Desde Haití, la Federación Internacional nominó el gol del delantero Wilson Isidor, que lo marcó en la portería de la selección marroquí durante los partidos de la tercera jornada de la fase de grupos en el Grupo Tercero, siendo este el tercer gol marcado en las porterías de los equipos árabes dentro de la lista definitiva.

Las nominaciones contaron también con la presencia del delantero neozelandés Elijah Just con su destacado gol que marcó en la portería de la selección iraní durante los partidos de la fase de grupos, junto al gol del jugador japonés Daizen Maeda en la portería de la selección sueca durante la fase de grupos también.

La lista se cerró con el gol del delantero uzbeko Eldor Shomurodov que lo marcó en la portería de la selección de la República Democrática del Congo durante los partidos de la fase de grupos, completándose así el conjunto de los doce goles candidatos a llevarse el prestigioso premio.