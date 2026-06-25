Marruecos vence a Haití gracias, en parte, al tercer gol de Ismael Saibari en el Mundial. Es probable que se enfrente a la selección holandesa

Marruecos venció 4-2 a Haití en un partido entretenido y se aseguró el segundo puesto del Grupo C, por detrás de Brasil. El tercer gol de Ismael Saibari en el Mundial fue clave. Si Países Bajos lidera el grupo, ambos se cruzarán el 30 de junio a las 03:00 (hora de Países Bajos).

El seleccionador Mohamed Ouahbi rotó y dio la titularidad a Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat. Saibari jugó de ‘10’ detrás del punta Ayoub El Kaabi.

Un error defensivo de Salah-Eddine permitió a Haití abrir el marcador en el 10’: falló en el cálculo de un balón aéreo y no presionó a Duverne, cuyo centro lo remató Joseph y rebotó en Bounou: 0-1.

Marruecos buscó el empate, que rozaron Hakimi y El Kaabi, pero el portero Johny Placide lo evitó con dos grandes reflejos. Poco después llegó el 1-1: Placide detuvo a medias un disparo de Bilal El Khannouss y Hakimi marcó en el rebote.

Poco antes del descanso, Duverne asistió a Wilson Isidor, que desde la frontal batió a Bounou con un disparo colocado: 1-2.

En el descuento, Hakimi llegó a línea de fondo y cedió atrás a Saibari, quien desde el borde del área batió a Placide por bajo: 2-2. Es el tercer gol en el Mundial del jugador del PSV, que la próxima temporada jugará en el Bayern de Múnich.

La escasa tensión del grupo no ayudó a Marruecos en la segunda parte: perdió balones con facilidad y apenas generó peligro. Placide solo tuvo que lucirse una vez, con un disparo con efecto de El Khannouss.

Tras la reanudación, el partido siguió plano hasta que, en los últimos minutos, Marruecos lo sentenció. Centro de Hakimi, remate de Riad y definición de Rahimi: 3-2.

En el descuento, Rahimi mantuvo vivo el balón y lo centró al segundo palo para que el suplente Gessime Yassine marcara el 4-2 final.