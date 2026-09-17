Younes Ebnoutalib disputará definitivamente sus partidos internacionales con Alemania. El delantero del Eintracht Frankfurt también podía elegir a Marruecos, pero tras varios meses de enorme incertidumbre se decanta por Die Mannschaft.

El Ebnoutalib, de 23 años, ha empezado la temporada de forma excelente, con cuatro goles y dos asistencias en solo cuatro partidos. El diestro llegó en enero de 2026 procedente del SV Elversberg por ocho millones de euros, donde sus doce goles habían sentado las bases del sensacional ascenso del Der Dorfverein.

Ebnoutalib, hijo de padre marroquí y madre alemana, vivió un primer semestre decepcionante en Frankfurt por culpa de las lesiones. Por molestias en la rodilla, solo disputó 131 minutos entre enero y mayo. Aun así, esperaba ser convocado por el seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi para el Mundial.

Sin embargo, Ebnoutalib no recibió la invitación, a diferencia de, entre otros, sus compañeros de ataque Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Frankfurt) y Soufiane Rahimi (Al-Ain). «Me sentí decepcionado», reconoció Ebnoutalib durante el Mundial.

«Pero respeto la decisión del seleccionador. ¿Si aceptaría una llamada de Jürgen Klopp? Por supuesto. ¿Quién podría rechazarla?»

Klopp, el nuevo seleccionador de Alemania, no ha dejado pasar la oportunidad y ha convocado a Ebnoutalib para los partidos de la Nations League contra Países Bajos (24 de septiembre) y Grecia (27 de septiembre). Para ver en acción al mayor número posible de jugadores, Klopp optará por una lista completamente nueva para los siguientes encuentros, contra Serbia (1 de octubre) y Grecia (4 de octubre).

Ouahbi reaccionó el jueves a la elección de Ebnoutalib. «Llevábamos siguiendo a Younes desde la temporada pasada, y también estuvo en la prelista de marzo y junio. Es un jugador que ha sufrido muchas lesiones».

«No estaba preparado para ir al Mundial. Fuimos a verlo mucho antes y mantuvimos una conversación sincera sobre el proyecto. Sin hacer promesas, como no hacemos con nadie».

«Ha tomado su decisión. Una convocatoria con Marruecos no se negocia. Hay que ganársela. ¿Ha elegido a Alemania? Le deseo mucho éxito y, con eso, el asunto queda cerrado. Somos el sexto equipo del mundo», declaró Ouahbi.



