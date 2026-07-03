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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Marruecos sorprende a Hakimi con una celebración excepcional antes del partido contra Canadá

A. Hakimi
Canadá vs Marruecos
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EE. UU.

Una carta de agradecimiento de los Leones del Atlas al líder de los logros

En un clima de orgullo y gratitud, la selección marroquí homenajeó a una de sus estrellas antes de afrontar una etapa clave del Mundial 2026.

La Federación Marroquí de Fútbol le rindió homenaje a Achraf Hakimi por alcanzar su partido 100 con los «Leones del Atlas», reconocimiento a su dedicación y brillantez.

El equipo se prepara para enfrentar a Canadá en Houston, en los octavos de final del Mundial 2026, el primero organizado en conjunto por Estados Unidos, Canadá y México.

La Federación Marroquí de Fútbol organizó el acto en la concentración de la selección en Houston, con la presencia del presidente Fawzi Lakjaâ y los equipos técnico, médico y administrativo, así como de todos los jugadores, en un ambiente de orgullo y reconocimiento a su trayectoria y aportes a la selección.

Durante la ceremonia, Hakimi agradeció a Su Majestad el rey Mohamed VI por su constante apoyo al deporte marroquí, factor clave en el desarrollo del fútbol nacional y en los logros continentales e internacionales.

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También agradeció al presidente de la Federación Marroquí, Fawzi Lakjaâ, a los cuerpos técnico, médico y administrativo, y a sus compañeros, destacando el espíritu de familia de la selección.

La estrella de los «Leones del Atlas» destacó que llegar a los 100 partidos internacionales es un hito excepcional en su carrera y una motivación extra para seguir trabajando y dar lo mejor de sí mismo con el fin de honrar la camiseta de la selección marroquí y lograr más éxitos en la próxima etapa.

Por su parte, Fawzi Lakja elogió el nivel excepcional y constante que Ashraf Hakimi ofrece con la selección marroquí, valorando su gran profesionalidad y su compromiso tanto dentro como fuera del campo, y afirmando que alcanzar los 100 partidos internacionales refleja la trayectoria de un jugador de talla mundial que ha sabido enarbolar la bandera del fútbol marroquí en los escenarios más importantes, y lo consagra como uno de sus embajadores más destacados en la escena internacional.

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