La selección marroquí sentenció su clasificación a la Copa Africana de Naciones Sub-20 tras vencer a la selección de Egipto (2-0) este sábado en el estadio de la Autoridad del Canal de Suez, en Ismailía, en el marco de la cuarta jornada de las eliminatorias de África del Norte.

Adam Baalal y Sami Bouhoudane marcaron los dos goles de la selección marroquí en los minutos 25 y 33, para conducir a Marruecos a la victoria y elevar su cuenta a 7 puntos como líder de las eliminatorias, sellando así su boleto a la fase final africana, mientras que la cuenta de la selección de Egipto quedó congelada en 6 puntos, descendiendo al segundo puesto.

El enfrentamiento entre Egipto y Argelia, previsto para el próximo martes, se ha convertido en decisivo para determinar el segundo clasificado a la Copa Africana de Naciones, ya que a Egipto le basta con el empate para asegurar la clasificación, mientras que Argelia necesita ganar para arrebatar el boleto, pues cuenta con 4 puntos.

Por su parte, las selecciones de Túnez y Libia perdieron su oportunidad de competir por los dos boletos de clasificación, después de que Túnez alcanzara los 3 puntos, frente a un único punto de Libia, que cierra su recorrido con un enfrentamiento ante Marruecos en la última jornada, mientras que la selección tunecina descansa.

Las eliminatorias de África del Norte se disputan en Ismailía durante el periodo comprendido entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, con la participación de las selecciones de Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y los dos primeros clasificados avanzan a la fase final de la Copa Africana de Naciones Sub-20, prevista en Ghana.