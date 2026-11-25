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La lucha por los premios a los mejores de África entra en su recta final después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunciara este miércoles las listas finales de los galardones de 2026. La competencia en las categorías de mejor club y mejor selección queda reducida a solo tres candidatos, después de que ambas listas comenzaran con diez nombres cada una.

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La lista final del premio al mejor club de África cuenta con representación argelina, marroquí y sudafricana: el USM Alger argelino, el AS FAR marroquí y el sudafricano Mamelodi Sundowns. Por su parte, la lista de la mejor selección la forman Marruecos, Senegal y Cabo Verde.

El USM Alger accedió a la última fase tras completar una exitosa temporada continental en la que conquistó la Copa Confederación de la CAF por segunda vez en su historia, después de imponerse al Zamalek egipcio en la final en la tanda de penaltis, en El Cairo. Además, el conjunto argelino reforzó su presencia continental al ganar la Supercopa de África 2026 tras derrotar al Sundowns por 3-1 el pasado 8 de noviembre.

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El AS FAR, por su parte, se ganó su lugar entre los tres candidatos gracias a su presencia en la final de la Liga de Campeones de la CAF, tras firmar un gran recorrido en el torneo, antes de perder el título ante el sudafricano Sundowns por un global de 1-2 en la eliminatoria de ida y vuelta.

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La candidatura del Mamelodi Sundowns corona una temporada excepcional en el plano continental, en la que el conjunto sudafricano logró conquistar la Liga de Campeones de la CAF por segunda vez en su historia, tras imponerse al AS FAR en la final.

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En cuanto a las selecciones, Marruecos encabeza la lista de candidatos tras un año en el que siguió codeándose con los grandes del continente: alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones y después se clasificó para los cuartos de final del Mundial 2026 por segunda vez consecutiva, después de haber llegado a esa misma ronda y más allá en la edición de 2022.

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Senegal figura en la lista final tras combinar el título continental con su presencia en las rondas eliminatorias del Mundial: se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, antes de que una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmara el derecho de los senegaleses al título. Además, la selección logró alcanzar las rondas eliminatorias del Mundial 2026.

En cuanto a Cabo Verde, su presencia entre los tres candidatos premia un logro histórico: su primera participación en un Mundial, el de 2026, tras conseguir la clasificación para el torneo y ofrecer una actuación destacada en su debut, en el que superó la fase de grupos. Este logro supone un hito importante en la historia del fútbol del país, que ha sabido competir con selecciones de mayor experiencia y recursos en el panorama internacional.

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Está previsto que la CAF dé a conocer a los ganadores de todas las categorías durante la gala de los premios 2026, que se celebrará en la ciudad nigeriana de Lagos el próximo 2 de diciembre.

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