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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Marruecos rompe la maldición latinoamericana... y amenaza el trono de Nigeria en el Mundial

Brazil vs Marruecos
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Nigeria

Los Leones del Atlas avanzan hacia el primer puesto de la clasificación africana.

La selección marroquí igualó 1-1 con Brasil el sábado por la tarde en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Ismael Saibari abrió el marcador en el minuto 21, lo que convirtió a Marruecos en la primera selección no europea que se adelanta a Brasil en un partido inaugural de la Copa del Mundo.

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Además, el empate le otorgó a Marruecos su primer punto ante una selección sudamericana en Copas del Mundo, según «stats foot».

Con este tanto, Marruecos se acercó al liderato africano de goleadores en Mundiales: suma 21 goles y es tercero, por detrás de Nigeria (23) y Camerún (22).

Ismael Saibari adelantó a los Leones del Atlas en un mano a mano con Alisson en el 21’, y Vinicius igualó para la Seleção con un gran disparo en el 32’.

Ambos equipos integran el Grupo C, donde Escocia venció 1-0 a Haití esta mañana (hora de Greenwich).

Brasil sueña con su sexto título, mientras que Marruecos hizo historia en Qatar 2022 al terminar cuarto, mejor resultado para un equipo árabe o africano.

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