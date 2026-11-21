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La renovación de las comisiones permanentes de la Confederación Africana de Fútbol («CAF»), anunciada tras la Asamblea General celebrada este sábado en Abuya, la capital nigeriana, se ha saldado con presencia marroquí en 4 comisiones diferentes.

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Cuatro nombres marroquíes han sido designados para cargos y responsabilidades vinculados a las competiciones de clubes, al desarrollo del fútbol y a las categorías inferiores, un paso que refuerza la representación del reino en las estructuras del organismo continental. En cambio, Fouzi Lekjaa abandona la Comisión de Finanzas en la nueva composición.

Según el medio marroquí «Hespress», el documento sobre la composición de las nuevas comisiones permanentes, que abarca 8 comisiones, revela la presencia de Abdellatif El Moqtarid en la Comisión de Competiciones Interclubes, presidida por el ghanés Kurt Okraku y encargada de supervisar los torneos continentales de clubes.

La nueva composición incluye además a Taha Mansouri como presidente de la Comisión de Desarrollo del Fútbol Sala y el Fútbol Playa, a Fathi Jamal como miembro de la Comisión de Desarrollo Técnico y a Azzedine Yacoubi como miembro de la Comisión de Juventud, dedicada a las competiciones y programas de las categorías inferiores.

El nombramiento de Taha Mansouri al frente de la Comisión de Desarrollo del Fútbol Sala y el Fútbol Playa destaca como uno de los cargos más relevantes obtenidos por los profesionales marroquíes en la nueva composición, dada la naturaleza de los asuntos que supervisará la comisión. Todo ello en un contexto de creciente interés en el continente africano por ampliar la base de practicantes de estas dos modalidades y desarrollar sus competiciones, además de reforzar los programas de formación y elevar el nivel técnico de las selecciones y los clubes que participan en los torneos continentales.

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En el reparto de responsabilidades técnicas, Fathi Jamal formará parte de la Comisión de Desarrollo Técnico, presidida por el camerunés Samuel Eto'o, exestrella del Barcelona y del Inter de Milán, y que reúne a un grupo de nombres procedentes de distintas federaciones africanas.

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Esta comisión cobra una importancia especial por la naturaleza de sus funciones, ligadas al desarrollo de los aspectos técnicos del juego y al aprovechamiento de la experiencia disponible en el continente, con el fin de respaldar los esfuerzos por elevar el nivel del fútbol africano y mejorar su sistema técnico.

Por su parte, Azzedine Yacoubi representará a Marruecos en la Comisión de Juventud, presidida por el mozambiqueño Feizal Sidat, mientras que el ugandés Moses Magogo ocupa la vicepresidencia. La comisión se ocupa de los asuntos relacionados con las competiciones y programas de las categorías sub-23, sub-20 y sub-17, sectores que constituyen uno de los ejes del trabajo continental para desarrollar el talento joven y ofrecer más oportunidades a los futbolistas emergentes para ganar experiencia y participar en competiciones internacionales.

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En cambio, la salida de Fouzi Lekjaa de la Comisión de Finanzas ha sido uno de los cambios más destacados en la representación marroquí, después de que la nueva composición trasladara la presencia de Marruecos a otros cuatro ámbitos, lo que refleja el nuevo reparto de responsabilidades dentro de las estructuras de la Confederación Africana de Fútbol.