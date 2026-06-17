La Federación Marroquí de Fútbol ha finalizado la naturalización del joven talento del Feyenoord, Nasim Al-Hirmaz, para que juegue con los Leones del Atlas.

Según el diario español «AS», su llegada refuerza el proyecto de los «Leones del Atlas», que siguen construyendo un equipo competitivo durante el Mundial.

El joven, de 19 años y considerado uno de los mejores productos de la cantera del Feyenoord, acaba de ampliar su contrato con el club holandés hasta 2028.

La FIFA ya confirmó la naturalización, por lo que podría sumarse pronto a la selección.

Este movimiento se inscribe en la estrategia marroquí de fusionar el talento local con jugadores de origen marroquí residentes en el extranjero. Tras alcanzar las semifinales en 2022, los “Leones del Atlas” buscan repetir o superar ese logro.

En este torneo, Marruecos es la selección con más jugadores nacidos fuera del país, lo que confirma una estrategia iniciada por futbolistas que eligieron representar a su tierra, como el excentrocampista del Real Madrid.

Destaca por su técnica y su capacidad para jugar en el centro del campo ofensivo, Sus actuaciones en las categorías inferiores han impresionado al cuerpo técnico del Feyenoord, que planea incorporarlo al primer equipo la próxima temporada. Pese a ello, el joven ha elegido sumarse al proyecto de los “Leones del Atlas”, destino cada vez más atractivo para talentos ambiciosos.

Con él, Marruecos suma otro joven talento ofensivo y técnico, y busca mantenerse entre la élite mundial.