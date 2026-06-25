Marruecos iguala el récord histórico de Argelia y rompe su maldición en el Mundial

La selección marroquí hizo historia en el Mundial al remontar y vencer a Haití 4-2 este jueves, en la última jornada del grupo.

Es la segunda selección africana que anota cuatro goles en un partido, tras Argelia, que venció a Corea del Sur 4-2 en 2014.









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Además, los «Leones del Atlas» lograron otro hito sin precedentes en la historia de sus participaciones en el Mundial, ya que se impusieron por primera vez en un partido tras ir por detrás en el marcador.

Antes, había perdido 11 de los 12 partidos en los que se había quedado atrás en el marcador. El único empate había sido 1-1 contra Bulgaria en 1970, antes de que Marruecos remontara ante Haití tras ir perdiendo 1-0 y 2-1.

Con este triunfo, los “Leones del Atlas” finalizaron segundos del Grupo C, detrás de Brasil, líder por diferencia de goles, ambos con 7 puntos.

En dieciseisavos, Marruecos se medirá al primero del Grupo 6 (Países Bajos, Japón, Suecia o Túnez), mientras que Brasil —que venció 3-0 a Escocia— jugará contra el segundo.

Países Bajos lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Japón con la misma cifra. Si nada cambia, el cruce será contra la ‘Oranje’.







