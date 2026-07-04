¡Marruecos iguala a todas las selecciones africanas juntas en la fase de clasificación para el Mundial!

La selección de Marruecos batió marcas históricas en el Mundial al vencer 3-0 a Canadá este sábado en Houston, en los octavos de final de 2026.

Con este triunfo, Marruecos suma cuatro victorias en eliminatorias, la mitad de las que han logrado los equipos africanos en esta fase (8).

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Marruecos lidera el continente con cuatro triunfos, seguido de Camerún, Senegal, Ghana y Egipto, con uno cada uno.

Además, los «Leones del Atlas» son la primera selección no europea ni sudamericana en alcanzar cuartos en dos ediciones seguidas, igualando su logro de 2022.

Ezzedine Ounahi marcó un doblete (50' y 82') ante Canadá, y Sofiane Rahimi cerró el 3-0 en el 90+8'. Así, los «Leones del Atlas» esperan al ganador de Francia-Paraguay en cuartos.



