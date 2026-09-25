La selección de Marruecos comenzó su andadura en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones con una merecida victoria por dos goles a cero sobre Gabón, en un partido en el que Marruecos impuso una clara superioridad durante largos periodos, antes de sentenciar el duelo con un segundo tanto en los minutos finales, para lograr así un arranque perfecto en la clasificación.

La selección marroquí dominó el desarrollo del juego desde el inicio, aprovechando la posesión y la presión ofensiva, y Azzedine Ounahi fue una de las principales fuentes de peligro, después de desperdiciar más de una ocasión en los primeros minutos, antes de que uno de sus disparos se estrellara contra el travesaño en el minuto 27.

La presión marroquí continuó hasta que Noussair Mazraoui logró descifrar la defensa gabonesa en el minuto 36, tras irrumpir de forma individual en la zona de peligro y deshacerse del marcaje antes de lanzar un potente disparo desde fuera del área que se alojó en la portería del guardameta Amonome, dando así la ventaja a la selección de su país.

Marruecos estuvo cerca de ampliar su ventaja antes del final de la primera parte, después de que Abde Ezzalzouli enviara un preciso centro a El Aynaoui, pero este no aprovechó la ocasión como era debido, por lo que la primera mitad concluyó con la ventaja de Marruecos por un gol a cero.

En la segunda parte, la selección marroquí siguió amenazando la portería de Gabón, y el guardameta Amonome brilló al detener un potente disparo de Nayef Aguerd, mientras sus compañeros continuaban buscando el segundo gol.

En el otro lado, la selección gabonesa empezó a mostrarse más peligrosa con el paso del tiempo, especialmente a través de Bouanga, que fue una fuente constante de inquietud para la defensa marroquí.

Yassine Bounou detuvo dos peligrosos intentos de Bouanga en los minutos 57 y 77, para mantener la ventaja de la selección de su país, antes de que Marruecos asestara el golpe definitivo en el minuto 84.

El segundo gol llegó a través de Soufiane Rahimi, que aprovechó un preciso centro de Bilal El Khannouss para introducir el balón en la red y confirmar así la conquista de los tres puntos por parte de Marruecos.