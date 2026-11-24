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Marruecos no acepta en absoluto la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de proclamar a Senegal campeón de la Copa África 2026. La Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anuncia este martes que recurrirá.

El 18 de enero se vivió un drama futbolístico en Rabat, donde Senegal se impuso a Marruecos tras una final de la Copa África de infarto. Pape Gueye marcó el único gol del partido en la prórroga.

Antes hubo varias decisiones polémicas. A Senegal le anularon un gol en los últimos minutos del tiempo reglamentario y Marruecos recibió un penalti en el tiempo añadido. Los senegaleses estaban tan indignados que decidieron abandonar el terreno de juego.

Cuando poco después regresaron de los vestuarios para terminar el partido, Brahim Díaz falló el penalti concedido al intentar lanzarlo a lo Panenka. Senegal acabó ganando en la prórroga. Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dictaminó después que abandonar el campo iba contra las reglas y proclamó campeón a Marruecos.

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Senegal tampoco estuvo de acuerdo con esa decisión y el TAS tuvo que resolver la disputa. Este martes, el tribunal ha decidido que Senegal puede considerarse, después de todo, el legítimo campeón de la Copa África. Sin embargo, la Federación Marroquí de Fútbol cuestiona seriamente la «integridad y credibilidad del procedimiento arbitral».

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Según la federación, el árbitro alemán Ulrich Haas, que examinó el caso en nombre del TAS, habría mantenido contacto con Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, 48 horas antes del fallo. Los marroquíes consideran sospechosa esa situación.

Además, la federación sostiene que el TAS no ha tenido en cuenta las reglas del organismo internacional encargado de las reglas del juego, la IFAB, ni las de la FIFA. A su juicio, si se aplican esas reglas, el hecho de que los jugadores de Senegal abandonaran el campo durante la final de la Copa África debería bastar para conceder el título a Marruecos.

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«La Real Federación Marroquí de Fútbol confirma, por tanto, su intención de agotar todas las vías legales disponibles para recurrir el fallo del TAS», concluye el comunicado.

El recurso lo examinará el Tribunal Federal de Suiza, que, sin embargo, no volverá a revisar el caso en su totalidad. Solo puede anular un fallo del TAS si existe una irregularidad jurídica o procesal grave, por ejemplo, si se ha visto comprometida la independencia de un árbitro. Precisamente el supuesto contacto entre Haas y el presidente de la federación senegalesa podría influir en ese sentido. No obstante, parecen escasas las posibilidades de que Marruecos logre que le den la razón.