«Marruecos derrota a la selección holandesa en octavos de final y se proclama campeón del mundo»

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, no confía en la selección holandesa para el Mundial y pronostica su eliminación en octavos.

«Japón ganará el grupo», pronostica a The Guardian. «Y Takehiro Tomiyasu ni siquiera ha jugado; así de fuertes son», añade sobre el defensa que acaba de dejar el Ajax.

Ve a Holanda segunda del grupo F, por detrás de Japón, y a Suecia tercera, con Túnez última.

Sorprendentemente, coloca a Marruecos por delante de Brasil como ganador del grupo. En octavos, Holanda se mediría a Marruecos, y Mamdani lo tiene claro: «Marruecos ganará, aunque será un gran partido».

De ganar, podría medirse con Senegal, rival con el que perdió la final de la Copa Africana de Naciones 0-1, título que luego obtuvo por abandono de los senegaleses.

Ve a Marruecos ganar a México en cuartos y a Colombia en semis. En la final, Marruecos chocaría con Francia.

«Es una final fantástica y elijo con el corazón: Marruecos». Mamdani, nacido en Uganda, confía en que algún país africano sorprenda en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.