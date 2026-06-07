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«Marruecos derrota a la selección holandesa en octavos de final y se proclama campeón del mundo»

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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, no confía en la selección holandesa para el Mundial y pronostica su eliminación en octavos. 

«Japón ganará el grupo», pronostica a The Guardian. «Y Takehiro Tomiyasu ni siquiera ha jugado; así de fuertes son», añade sobre el defensa que acaba de dejar el Ajax.

Ve a Holanda segunda del grupo F, por detrás de Japón, y a Suecia tercera, con Túnez última.

Sorprendentemente, coloca a Marruecos por delante de Brasil como ganador del grupo. En octavos, Holanda se mediría a Marruecos, y Mamdani lo tiene claro: «Marruecos ganará, aunque será un gran partido».

De ganar, podría medirse con Senegal, rival con el que perdió la final de la Copa Africana de Naciones 0-1, título que luego obtuvo por abandono de los senegaleses.

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Ve a Marruecos ganar a México en cuartos y a Colombia en semis. En la final, Marruecos chocaría con Francia.

«Es una final fantástica y elijo con el corazón: Marruecos». Mamdani, nacido en Uganda, confía en que algún país africano sorprenda en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. 

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