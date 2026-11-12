Cómo ver el Marruecos-Níger con una VPN

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Previa del partido

Africa Cup of Nations Qualification - Jornada 3 13 nov 2026 - 15:00

Marruecos recibe a Níger en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones. La selección marroquí busca dar continuidad a su sólido inicio de campaña bajo la dirección de Mohamed Ouahbi.

Marruecos llega a este encuentro como líder del Grupo A tras ganar sus dos partidos de clasificación hasta ahora. Su buena racha reciente se ha visto reforzada por las victorias consecutivas ante Gabón y Lesoto, y la plantilla llega con impulso pese a su eliminación en una fase avanzada del Mundial disputado en verano.

Marruecos alcanzó los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 antes de caer ante Francia. La derrota dolió, pero apenas empañó el creciente prestigio de la selección en el continente. La afición marroquí sigue siendo una de las más apasionadas del fútbol africano.

Níger llega en una situación complicada. El equipo de Nabil Neghiz ocupa la tercera posición del grupo y ha tenido problemas para mantener la regularidad: ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única victoria en esa serie fue ante Lesoto en la fase de clasificación.

Los enfrentamientos directos dan aún más motivos de confianza a Marruecos. Ambas selecciones se midieron el año pasado en la fase de clasificación para el Mundial: Marruecos ganó 5-0 en casa y después se impuso 2-1 en Níger.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber para ver en directo este partido de clasificación para la Copa Africana de Naciones.

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