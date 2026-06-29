Nordin Amrabat califica de «infantil» la publicación de Geert Wilders en Instagram. El líder del PVV usó una imagen generada por IA donde, como árbitro, le muestra una tarjeta roja a un jugador marroquí con el texto «todo irá bien». La publicación generó polémica antes del Países Bajos-Marruecos de octavos del Mundial.

«El fútbol une. Que Geert Wilders siga hablando. Quiere subirse al carro de la locura que rodea al Mundial, el mayor evento deportivo del mundo. El fútbol une a la gente. El respeto y la unión son más importantes que la división. Y eso es lo que él quiere crear», declara el delantero del Wydad Casablanca a De Telegraaf.

El exdelantero del PSV y del Galatasaray añade: «Es una pena que el partido sea a las tres de la madrugada; hubiera sido mejor a las ocho de la tarde, para que los vecinos holandeses y marroquíes lo disfrutaran con té y galletas».

El delantero, de 39 años, vistió la camiseta de Marruecos en 64 ocasiones y marcó siete goles. Su hermano Sofyan participa en el Mundial y jugó los 90 minutos contra Haití (4-2).

Países Bajos y Marruecos se medirán el martes a las 03:00 en los dieciseisavos del Mundial. En Monterrey (México) se jugará un lugar en los octavos, que se disputarán el sábado en Houston.

Si Holanda gana, enfrentará a Canadá, que venció 1-0 a Sudáfrica. En cuartos podría esperar Francia o Alemania.