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La FIFA ha publicado una actualización de su ranking mundial. Países Bajos sigue novena tras los últimos partidos internacionales. Marruecos, después de dos victorias en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones, es la nueva quinta selección del mundo. Nunca había ocupado un puesto tan alto.

Países Bajos ganó 7-0 a Grecia, pero unos días después cayó estrepitosamente en Alemania (5-0). Pese a esa derrota, Colombia sigue por debajo de Países Bajos en el décimo puesto, aunque la Bélgica del seleccionador Mark van Bommel sí ha afianzado su octava posición.

Marruecos venció dos veces a Níger la semana pasada (5-1 y 0-1) y se clasificó así para la Copa Africana de Naciones del verano de 2027. El último encuentro lo decidió el jugador del Ajax Abdellah Ouazane , que se convirtió en el goleador más joven de la historia de Marruecos.

Nunca antes había estado Marruecos tan alto en el ranking mundial. La selección norteafricana ha progresado enormemente en los últimos años, con hitos como las semifinales del Mundial de 2022 y los cuartos de final del Mundial de 2026.

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Además, Marruecos fue declarado ganador de la Copa Africana de Naciones de 2025 y es uno de los anfitriones del Mundial de 2030. El país también espera organizar la final de ese Mundial en el nuevo Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat.

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España ocupa el primer puesto, sin demasiadas sorpresas. La vigente campeona del mundo sufrió la semana pasada una derrota poco habitual ante Inglaterra. Con el 2-3 en Madrid, La Roja volvió a perder después de 43 partidos.

La subcampeona del mundo, Argentina, en la que Nico Paz parece destinado a convertirse en el nuevo número 10 definitivo, ocupa por ahora el segundo puesto. Francia es tercera, seguida de cerca por Inglaterra, cuarta en la clasificación.

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La FIFA elabora su ranking mediante el modelo ELO. Con este método, se suman o restan puntos al total de cada equipo en función de los partidos disputados.

Los puntos que se suman o restan se determinan en parte por la fuerza relativa del equipo, la importancia del partido, su resultado y el resultado esperado. Consulta aquí la clasificación completa en la web de la FIFA.